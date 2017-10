FEDACultura recapta 3.648 euros per a l'Unicef

FEDACultura i l'Unicef van posar en marxa aquest estiu, per quarta vegada consecutiva, una col·laboració destinada a recaptar fons per a l’ONG. Així, a través de les entrades del Museu de l’Electricitat i el camí hidroelèctric d’Engolasters els mesos d’agost i setembre (per cada visitant es destinaven dos euros a l’ONG), s’ha aconseguit una suma de 3.648 euros, ja que hi ha hagut un total de 1.824 visitants a les dues propostes. Tal com ha posat en relleu la directora de l’Unicef, Marta Alberch, aquestes diners es destinen a la campanya anomenada #TancaUnicef que té per objectiu “fer desaparèixer” l’ONG, ja que si no fos necessària això voldria dir que no es vulneren els drets dels infants.

La cap de gestió de persones i comunicació de FEDA, Sandra Mejías, ha destacat que aquesta acció de la parapública pretén aportar un “granet de sorra per millorar els drets dels infants”. A banda de les visites, també hi havia guardioles a les oficines d’atenció al públic de FEDA i al museu, i es podien fer donacions a través de la web de FEDA, unes quantitats que caldrà sumar a les recaptades amb la venda d'entrades. Els diners aconseguits amb la venda d’entrades és lleugerament inferior a la quantitat que es va assolir l’any passat (uns 4.100 euros) i Mejías ho ha atribuït al fet que les visites al camí hidroelèctric han caigut un 19% arran del mal temps del mes de setembre, que va fer fins i tot que s’hagués de suspendre alguna de les visites previstes. En canvi, el Museu de l’Electricitat ha registrat un 6% més de visites.

Els diners aconseguits, segons Alberch, es destinaran als programes generals de l’Unicef i no a un projecte concret i encara està per decidir si van per a la millora de l’educació, de la desnutrició o la supervivència infantil ja que el que es volia era "posar de manifest, malauradament, la necessitat que l'Unicef i les ONG que treballen pels drets de la infància existim perquè el que voldríem seria no haver d’existir”. Alberch ha desitjat també que aquesta col·laboració es pugui mantenir per a edicions futures.

[L'ANA informa que ha modificat la part sobre la recaptació ja que prové del fet que per cada visitant al Museu de l'Electricitat i al camí hidroelèctric FEDA donava dos euros a l'ONG i no per la venda de les entrades].