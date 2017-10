Fiscalia demana tres anys de presó per introduir 42 grams de cocaïna

La fiscalia demana tres anys de presó ferma i 5.400 euros de multa, a més de l’expulsió definitiva del país, per un resident de 35 anys que el 20 de juny passat va ser detingut a la frontera del riu Runer en localitzar en el seu vehicle 42 grams de cocaïna destinada a la venda. Els fets van ser reconeguts pel processat des del mateix moment de la detenció. Tot i això, la defensa reconeix el delicte major de transport, introducció de cocaïna per a la seva venda i del delicte menor de consum de cocaïna i la contravenció penal del consum de marihuana, però reclama una reducció de la pena perquè es vol que es tingui en compte l’atenuant que el processat ha col·laborat des del primer moment amb la policia i altres circumstàncies personals.

En concret el que demana la defensa són dos anys de presó condicional, amb la part ferma els mesos que ja ha complert des del juny, i que la multa no sigui superior a 1.250 euros. Aqueta part s’oposa frontalment a l’expulsió definitiva, sol·licitada per la fiscal, perquè l’arrelament del resident, diu, va quedar acreditat ja que té tota la família aquí i té una feina que l’espera quan surti de la presó.

Els fets van ocórrer el passat 20 de juny quan el processat pujava de la Seu d’Urgell cap a Andorra. A la frontera del riu Runer va ser controlat per la policia que, amb l’ajuda d’un gos ensinistrat en la detecció de productes estupefaents, va localitzar a la part de darrere de la ràdio una pedra de cocaïna. Tal com va explicar el mateix processat, un tal “Joan” de la Seu l’hi va fiar, però ell li havia de pagar 1.600 euros pels 40 grams. L’objectiu era que en lloc de vendre-ho a 40 euros el gram ho fes a 60 euros per guanyar 2.400 euros, la qual cosa li aportaria un benefici de 800 euros. Això, però, seria destinat a pagar l’entrada d’un pis per poder estar amb el seu fill i tenir el seu espai, ja que ara vivia amb els pares. Prèviament diu que va demanar diners al banc i per internet i fins i tot a la seva mare, però com que ningú li’n va donar va optar per aquesta acció delictiva.

El processat es va mostrar penedit durant la declaració i la defensa va al·legar que es tractava d’un fet aïllat ja que al seu domicili, a part de 20 grams de marihuana, no hi van trobar cap estri que demostrés que es dedicava habitualment a la venda de droga. Al judici celebrat ahir només van declarar els policies que el van detenir i que van manifestar que va ser col·laboratiu, i la mare del processat.

Una baralla que li pot costar 15.000 euros i presó condicional

Va ser en plena festa major d’Encamp, el 14 d’agost del 2014 i a dos quarts de set del matí quan dos grups de gent van provocar una baralla a la via pública. En aquell moment van ser detinguts dos residents, un de nacionalitat portuguesa i un altre, colombiana. Ahir es va jutjar els actes provocats pel segon, que des de l’inici del judici va reconèixer el delicte de lesions doloses que van requerir intervenció mèdica posterior.

A l’altra banda, dos perjudicats. Només un d’ell va participar en la vista pública, en la qual va explicar que pels cops de puny i puntades de peu a la cara va ser recollit de terra pels agents de policia i operat d’urgència a l’Hospital per tenir una fractura al nas. Es tracta d’un jugador del VPC que a més del perjudici dels danys físics també va demanar perjudicis per lleure en perdre’s part dels partits del rugbi de la selecció andorrana, a més de 5.000 euros per la part estètica, ja que té una cicatriu al nas que li ha quedat marcada. En total la suma de la reclamació civil ascendeix a més d’onze mil euros. L’altre perjudicat la quantifica en 4.500 euros.

Per la seva banda, la Fiscalia demana 20 mesos de presó condicional, dels quals tres mesos ferms que ja ha complert, ja que va estar un any d’arrest domiciliari que computa com tres mesos de presó ferma.

La seva defensa va intentar repetidament rebaixar la part de responsabilitat civil ja que el delicte estava reconegut pel processat i també va reclamar la rebaixa de la pena sol·licitada pel ministeri fiscal, al·legant que s’imposés una pena de 15 mesos de presó condicional, dels quals tres ferms, que ja ha complert, i també el pagament de la responsabilitat civil dels dos perjudicats però amb imports rebaixats.