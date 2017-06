Gelabert entrega a Càritas 7.000 euros de la cursa popular illa Carlemany

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el secretari d'Estat d'Esports, Jordi Beal, han lliurat aquest dilluns un xec de 7.000 euros a Càritas Andorrana. L'import correspon a la recaptació de la venda de samarretes solidàries de la 8a cursa popular illa Carlemany en la jornada de l'Esport per a Tothom. Aquest any, el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora, no ha pogut assistir a l'entrega del xec i, en representació seva, mossèn Ramon Sàrrias ha rebut la donació. La quantitat recaptada servirà per abastir el Banc d'Aliments durant els mesos vinents. Segons Ramon Sàrrias, "el suport econòmic ajuda a atendre els xecs que donem per compra de fresc, perquè al banc d'aliments no podem tenir una cadena de fred, llavors el que fem és donar un taló i les famílies van al supermercat per comprar el peix o la fruita fresca". A més, Sàrrias ha manifestat la importància dels ingressos d'activitats populars, ja que "no només signifiquen un ingrés, sinó que ajuden a crear una mentalitat i ambient que Càritas és una institució que necessita que se li doni suport perquè pugui ajudar als altres". Altres suports que l'entitat rep d'activitats populars són donacions de l'Andorra Ultra Trail Vallnord o de competicions del Club de Golf d'Aravell.