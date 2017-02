Gran gruix de vots en blanc i nuls en les eleccions de Saetde

La candidatura que es va presentar per representar els monitors d’esquí de Saetde davant de la direcció, encapçalada per Gerard Escoda, va obtenir un feble suport per part dels instructors que divendres van participar en les eleccions. Segons resultats no oficials, aquesta va obtenir 36 vots. A més, es van comptabilitzar 71 vots en blanc i 18 vots nuls (15 dels quals amb el nom d’un candidat que no es va poder inscriure perquè no complia amb les normes que fixaven el procés d’eleccions impulsat per l’empresa). En total, a Saetde, hi ha aproximadament 264 monitors.

També divendres passat van tenir lloc les eleccions per elegir els portaveus dels monitors de l’escola d’esquí d’Arinsal. S’hi van presentar quatre candidats. Els que van comptar amb més vots, i que per tant seran els portaveus de l’escola, seran Roger Curiel i Carles Lozano. El primer va obtenir 45 vots mentre que el segon 27. A banda, Marcus Upton va rebre 25 vots i Scott Maughan en va recollir 11. Cal recordar que EMAP va preveure un termini més llarg de temps per presentar candidatures que Saetde, ja que va comunicar la voluntat de convocar eleccions el 5 de febrer i els monitors tenien temps per presentar-s’hi fins al 8 de febrer a la tarda. En aquest cas, la candidatura només estava formada per un instructor i es va assenyalar que s’escollirien els candidats més votats. En cas d’empat, es va fixar que sortirien elegits els que acumulin més temporades treballades a l’escola.

Per altra banda, els monitors de l’escola d’esquí d’Arcalís tenien durant la jornada d’ahir per presentar-se com a candidat a portaveu dels instructors.

La convocatòria d’eleccions a delegats de personal a les estacions d’esquí va aixecar les crítiques de l’USdA, ja que han estat impulsades per l’empresa i no pels treballadors, tal com fixa el Codi de relacions laborals. També l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) va lamentar que aquest procés no s’hagi impulsat seguint la legislació, tot i que va celebrar que s’hagi fet un primer pas vers disposar de delegats dels empleats a les pistes.