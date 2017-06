Grandvalira aspira a créixer més d'un 10% en visitants aquest estiu

L'1 de juliol donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu de Grandvalira. A Ensisa no s'incorpora cap activitat o atracció nova, però s'han renovat les barques, llits elàstics i inflables, així com un nou circuit de 'tubbing' per als infants al Mon(t) Magic Family Park de Canillo. Pel que fa a la tirolina, la més llarga dels Pirineus, s'incorpora la modalitat de llançar-se en parelles. El kàrting i el golf del Tarter, així com el Bike Park de Soldeu (on es vol potenciar la vessant més familiar), també estaran a ple rendiment. Grandvalira aspira a consolidar aquest estiu la progressió de creixement de visitants dels darrers anys. "Hem tingut creixements superiors al 10% i confiem mantenir aquestes xifres", ha manifestat el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo. Pel que fa al possible trencament de la marca Grandvalira, tot i que no ho ha volgut valorar, Hidalgo ha assegurat que no afectarà l'afluència de l'estiu. A més, ha recordat que "la marca hi és" i "seguirem treballant fins que algú ens digui el contrari".

Grandvalira ja ho té tot preparat per començar la temporada d'estiu, el proper 1 de juliol. Aquest dijous al matí s'ha presentat la part de Grandvalira-Ensisa, que és on es concentren la majoria de les activitats estivals. No hi ha cap atracció nova però s'han millorat les ja existents i que funcionen, tal com ho demostren les xifres d'afluència de visitants. "Hem estat tenint creixements superiors al 10% i confiem mantenir aquestes xifres" per a l’estiu 2017, ha manifestat el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo.

La zona que permet sobretot aquests increments és el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, "la part més familiar" i amb més activitats, ha destacat Hidalgo. Per aquest estiu s'han renovat les barques, els inflables i els llits elàstics. També s'ha afegit un nou circuit de 'tubbing' i noves modalitats per llançar-se per la tirolina, la més llarga dels Pirineus, amb 550 metres: ara es podrà gaudir en parelles. El director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Ensisa, Jordi Pujol, també ha destacat les visites guiades pel bosc, d'interpretació de fauna i flora, i pensades sobretot per a un públic infantil.

Fora del Family Park, el Bike Park de Soldeu potenciarà sobretot la vessant més familiar, amb la possibilitat de contractar classes especialitzades per a persones que no tinguin tan nivell, i s'ha creat un 'pump track' al pla d'Espiolets perquè els ciclistes puguin "escalfar" abans dels descensos, ha explicat Pujol. Així mateix, s'han potenciat les sortides guiades d'enduro, tenint en compte que l'estiu passat "el 70% dels clients" van optar per aquesta modalitat dins el Bike Park.

El golf al pla d'Espiolets i el kàrting, al Tarter, també estaran operatius tot l'estiu. A aquest segon s'afegeix la modalitat del kart doble, pensat per exemple perquè els pares puguin gaudir amb els seus fills del circuit.

El trencament de Grandvalira no afectarà l'estiu

La presentació de les activitats a Ensisa s'ha fet sota el paraigua de Grandvalira, tot i que no hi ha estat present Saetde. Hidalgo ha recordat que el possible trencament de la marca és un tema "que està en mans dels accionistes", mentre que els treballadors segueixen fent la seva feina habitual. "Nosaltres treballarem pel client i no suposarà cap perjudici" la situació actual, ha assegurat el directiu d'Ensisa, en referència a la temporada d’estiu. De fet, mantenen les previsions d'afluència de l'any passat i fins i tot aspiren a superar-les.

"La marca hi és, el paraigua segueix sent Grandvalira i nosaltres seguim treballant fins que algú ens digui el contrari", ha manifestat Hidalgo, que ha afegit que una possible ruptura "no sabem si passarà o quan passarà" i que, per tant, de moment res ha de canviar.

Hidalgo ha explicat que el client de l'estiu és molt diferent al de l'hivern, perquè en general no ve específicament al país per les activitats de Grandvalira. Per tant, la comunicació sota la marca es fa sobretot un cop arriba al país.