Homenatge als refugiats a través del calze i la patena de Núria

Amb motiu del Dia internacional dels museus, el Museu Diocesà d’Urgell va presentar ahir una exposició de petit format amb dues peces de la seva col·lecció, el calze i la patena del santuari de Núria i una còpia de la marededeu, totes dues peces del romànic tardà del segle XIII.

Però més enllà del valor històric de les peces, en aquesta exposició es narra el periple que van seguir per no ser destruïdes durant la Guerra Civil Espanyola, que les va portar fins a Suïssa. Es tracta d’objectes que a la seva manera també van viure un exili i, per tant, la seva història serveix per homenatjar “la situació dramàtica dels nostres germans”, que en ple segle XXI han de fugir de conflictes bèl·lics, segons va exposar el director del museu, mossèn Josep Maria Mauri.

“Normalment, en una exposició permanent d’un museu d’art s’explica el valor de la peça des d’un punt de vista històric i artístic”, va indicar la delegada diocesana de Patrimoni, Clara Arbués, que va remarcar que les obres s’han “descontextualitzat” per explicar un altre relat.