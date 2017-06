Homenatge a les víctimes de l’incendi de Portugal

Andorra va acollir ahir, a les vuit del vespre, una concentració en la qual es va fer un minut de silenci per les víctimes dels incendis forestals que encara cremen a Portugal. L’acte, organitzat pel Consolat de Portugal, va servir per recordar els morts pels focs i retre’ls homenatge, en paraules del cònsol honorari a Andorra, José Manuel Da Silva. “Des d’aquí el que podem fer és estar al costat de les víctimes i del nostres país”, va dir al mateix temps que es va mostrar a l’espera que situacions com aquestes no tornin a passar, encara que és complicat tenint en compte les altes temperatures, va assenyalar.

Da Silva va expressar l’angoixa, la tristesa i la impotència de no poder fer res a més de mil quilòmetres del país d’origen. El cònsol honorari va destacar que es tracta d’un fet inexplicable i que el deixa sense paraules. Da Silva va explicar que la majoria de residents lusitans al Principat provenen del nord de Portugal i no pas de la zona afectada pels incendis. En aquest sentit va indicar que no tenen constància que hi hagi cap familiar afectat i que, de fet, ningú s’ha posat en contacte amb el consolat per aquest motiu.

L’incendi forestal ha causat almenys 63 morts i un alt nombre de ferits. Sobre el terreny s’hi han destinat més de 2.000 efectius que treballen a contrarrellotge. El foc crema a Leiria, on es va originar, i als districtes veïns de Coimbra i Castelo Branco. L’incendi va començar dissabte al municipi de Pedrógao Grande, a 200 quilòmetres de Lisboa.