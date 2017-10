Inauguren la 10a edició del Saló de la gent gran amb la previsió que hi passin prop d'un miler de persones

Aquest dijous al matí s'ha inaugurat la desena edició del Saló de la gent gran a la sala Prat del Roure, per on s'espera que hi passin prop d'un miler de persones al llarg del dia. La jornada és una iniciativa del comú d'Escaldes-Engordany i la Fundació Crèdit Andorrà. Un total de 22 estands han preparat una desena d'activitats, entre les quals destaquen la desfilada de moda que hi haurà a les 5 de la tarda en què els models seran persones jubilades. La consellera de Gent Gran del comú d'Escaldes-Engordany, Sandra Tomàs, ha explicat que l'objectiu del saló és oferir productes i activitats de l'interès dels padrins, amb l'objectiu que siguin el més dinàmics possible. Després de la inauguració, el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha dit que s'està treballant amb els comuns per recuperar els viatges de l'Imserso, que ja s'havien ofert anys enrere i que és una de les reivindicacions de la Federació de la Gent Gran.

Aquest dijous al matí s'ha inaugurat la desena edició del Saló de la gent gran a la sala Prat del Roure, una jornada que se celebra cada dos anys per iniciativa del comú d'Escaldes-Engordany i la Fundació Crèdit Andorrà. S'espera que hi passin prop d'un miler de persones al llarg del dia. Els 22 estands que hi participen han preparat diverses activitats, entre les quals destaca una desfilada de moda que hi haurà a les 5 de la tarda, i en què els models seran persones jubilades. Una altra de les activitats de més èxit és la zona habilitada perquè les senyores, especialment, puguin fer-se la manicura, un massatge facial i aprendre a maquillar-se.

A més, alumnes del Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra realitzaran enquestes als visitants, amb la voluntat de conèixer les activitats que fan en el seu dia a dia i els hàbits alimentaris, així com oferir-los alguns tallers adaptats. Durant el matí també s'ha fet una demostració del departament Caní del cos de policia, on hi han assistit escoles de la parròquia. La consellera de Gent Gran del comú escaldenc, Sandra Tomàs, ha explicat que l'objectiu del saló és oferir productes i activitats de l'interès dels jubilats, amb l'objectiu que siguin el més dinàmics i participatius possible, apuntant que "l'han de gaudir sobretot ells". Per això, enguany, gairebé tots els estands ofereixen alguna activitat.

A la inauguració del saló hi ha assistit el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, que ha celebrat la iniciativa i ha explicat que s'han engegat converses amb els comuns, per tal de veure si és possible reprendre el programa de la Imserso o alguna altra modalitat, "per poder oferir algun tipus de viatge a la gent gran". Espot ha recordat que havia existit un conveni de col·laboració del Govern d'Andorra amb la Imserso i que des del Govern s'han compromès a estudiar-ho, ja que és una de les reivindicacions de la Federació de Gent Gran i les associacions parroquials. El ministre també ha dit que és una qüestió "més complexa del que sembla", ja que tot el que fa referència al lleure i l'esplai recau més en la competència del comuns, però afegeix que "és deure del Govern escoltar aquests suggeriments", de manera que es podria estudiar una fórmula en què el finançament anés a càrrec dels comuns i el Govern s'encarregués de la part logística i organitzativa.

El president de la Federació d'Associacions de Gent Gran, Simó Duró, ha volgut destacar, durant la inauguració del saló, la "bona feina" que fan els comuns en relació a les activitats de lleure per a la gent gran. Duró ha explicat que se'ls va informar del Pla d'Atenció integral per a la gent gran que s'ha presentat aquest dijous, del qual ha dit que "és complert, està pensat i, si es duu a terme, suplirà molt buit", però ha demanat que s'activi ràpid "perquè la gent es cansa de paraules i vol fets". Simó Duró ha destacat, entre les novetats del pla, que s'incloguin la pedicura, la podologia i el tercer pagador, però també ha apuntat que hi ha estudis i enquestes pendents i ha criticat la falta de suport dels grups parlamentaris a l'hora d'establir conversa.

A la inauguració del Saló de la gent gran també hi han assistit la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, i el cònsol menor, Marc Calvet, a més de la Secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll; la consellera del grup mixt, Sílvia Bonet; la consellera general del grup Demòcrata, Patrícia Riberaygua; la consellera general del PS, Rosa Gili; i el conseller general de Liberals d'Andorra, Ferran Costa.