Interior incorporarà aquest any fins a sis agents penitenciaris més

Tot depèn de l’aprovació del projecte de modificació de la llei del cos penitenciari, que ja està a tràmit parlamentari i que el mateix ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, preveu que estigui aprovada com a molt tard a l’abril. Amb el text aprovat ja es podrà dotar el cos de més recursos humans i també d’altres recursos a què obliguen les lleis internacionals i que corresponen als drets dels interns, com és l’espai anomenat vis-a-vis o espai perquè puguin tenir relacions íntimes els que estan privats de llibertat. Entre els recursos humans, a més de cobrir tres places vacants que té el cos, el ministre d’Interior va explicar que es té la intenció d’“incorporar entre dos i sis agents perquè puguin fer front a les noves competències que comportarà la nova llei”, va dir.

Aquest increment de la plantilla no només vol respondre a les noves responsabilitats per la modificació de la llei del cos, com pot ser l’atenció a nous espais com el vis-a-vis, sinó que també preveu donar més atenció “a l’augment de feina que puntualment té el centre”, va comentar Espot. Segons el ministre, el personal actual, que està xifrat en 53 agents, més sis treballadors tècnics i d’administració, “és suficient per fer front a les necessitats actuals, però evidentment amb més recursos faríem menys hores extres”, va reconèixer.

Aquests 53 agents es fan càrrecs actualment d’una població interna que ronda la cinquantena de presos. “La ràtio, comparada amb els països veïns, és bona, però també cal destacar que la configuració de l’espai en alçada, amb diversos pisos, i també els serveis que prestem de reinserció exigeixen un nombre de personal superior”, va puntualitzar el ministre. També s’estudiarà quin perfil d’agent nou es vol prioritzar, perquè actualment la plantilla té un nombre molt superior d’agents homes que de dones i s’han d’estudiar les necessitats del mòdul de dones del centre de la Comella.

VIS-A-VIS

L’espai perquè els interns puguin tenir relacions íntimes, que ha d’estar separat de l’espai de visites familiars, ja existent, és una altra petita obra que es té previst que es realitzi quan s’aprovi la llei. Espot va assegurar que a finals d’aquest any aquest espai ja estarà habilitat i els interns ja podran exercir aquest dret, que les mateixes institucions internacionals reclamaven al Govern. Això sí, el ministre va explicar que s’ha de fer un reglament d’ús de l’espai “perquè no tots els interns podran utilitzar-lo, ja que els que tenen permís de sortida, per exemple, no en faran ús”, va dir. El projecte de modificació de la llei ja estableix unes premisses bàsiques sobre aquest dret i espai perquè els presos puguin tenir relacions íntimes.