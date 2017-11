Joan-Enric Vives s'interessa per la projecció exterior de l'UdA i la satisfacció de l'alumnat

Aquest dijous al matí, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha estat a la Universitat d'Andorra (UdA) per conèixer, de primera mà, la situació del centre universitari en l'actualitat. El rector de l'UdA, Miquel Nicolau, li ha comentat que estan molt contents amb l'arrencada del nou curs, ja que han tingut un increment important d'alumnes. Vives s'ha interessat especialment per la implementació del Pla Bolonya i per si les universitats de l'entorn tenen en compte la Universitat d'Andorra.

En el marc de la visita pastoral a Sant Julià de Lòria, aquest dijous al matí, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha estat a la Universitat d'Andorra (UdA) per conèixer, de primera mà, la situació del centre universitari a dia d'avui. El rector de l'UdA, Miquel Nicolau, li ha comentat que estan molt contents amb l'arrencada del nou curs, ja que han tingut un increment important d'alumnes. Vives s'ha interessat especialment per la implementació del Pla Bolonya i per si les universitats de l'entorn tenen en compte la Universitat d'Andorra. En aquest sentit, Nicolau li ha explicat que pertanyen a diverses xarxes universitàries i que mantenen convenis amb centres d'arreu del món.

Joan-Enric Vives també ha preguntat pel finançament de l'UdA i per les llengües amb què s'imparteixen les diferents matèries, fent especial èmfasi en l'anglesa, i ha assegurat que és un repte pel professorat formar l'alumnat d'avui pel futur, ja que l'entorn canvia constantment. D'aquí que el copríncep hagi parlat de promoure el coneixement bàsic, per tal de poder traspassar a altres camins més endavant. A la trobada amb Vives, a més del rector i representants del centre universitari, també hi han assistit dues alumnes del consell d'estudiants, que li han mostrat la seva satisfacció amb la universitat. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal ha volgut remarcar que l'autoestima de l'alumnat és molt important per impulsar el centre. La visita a l'UdA ha finalitzat amb un esmorzar amb el professorat.

Abans de visitar la Universitat d'Andorra, Joan-Enric Vives ha estat al Museu del Tabac i, al final del matí d'aquest dijous, també ha anat a la fàbrica Tabandor.