Joan Pau Miquel declara per les suposades coaccions de policies espanyols

L'exconseller delegat de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha declarat aquest dilluns al matí davant de la Batllia (jutjat) andorrana per la querella que va interposar per les presumptes coaccions, xantatge i amenaces que va patir per part de policies espanyols perquè desvetlles els comptes de la família Pujol a l'entitat bancària que llavors dirigia. El querellant ha arribat a la batllia a dos quarts de deu del matí i ha declarat durant aproximadament una hora i mitja. Miquel ha arribat sol i caminant, i posteriorment ha arribat el seu advocat, Jesús Jiménez.

En la declaració de Miquel han estat presents els advocats de les altres parts querellades contra els mateixos policies, l'advocat de la família Pujol, Jean-Michel Rascagneres, l'advocada dels Cierco, Marible Lafoz, i l'advocat de l'Institut de Drets Humans (IDHA), Alfons Clavera. En sortir de la declaració l'advocat del querellant ha afirmat que "la declaració ha anat bé'', que Miquel ha explicat la seva versió tot i que ''malauradament hi ha moltes versions, depenent dels interessos que cadascú té amb la causa".

L'exconseller delegat de la BPA ha passat aquest dilluns per la batllia per prestar declaració davant el batlle per la querella que va interposar davant de quatre policies espanyols. La querella interposada va dirigida contra el comissari Eugenio Pino, responsable de la Direcció Adjunta Operativa de la Policia Nacional Espanyola (DAO), l'Inspector en cap Bonifacio Díaz, de la mateixa unitat, el comissari Marcelino Martin-Blas, cap de la Unitat d'Afers Interns i Celestino Barroso, agregat del Ministeri de l'Interior de l'ambaixada d'Espanya a Andorra.

Segons la querella interposada per Miquel els policies espanyols els van amenaçar, li van fer xantatge i el van coaccionar, per tal de rebre informació dels comptes de la família Pujol a Andorra. En la mateixa querella hi ha personats la família Pujol, els germans Cierco i l'Institut de Drets Humans d'Andorra.

L'advocat de l'Instiut de Drets Humans, Alfons Clavera, ha manifestat que "Miquel ha ratificat davant el batlle el que ja va dir en posar la querella criminal". En aquest sentit ha matisat que "el senyor Miquel ha explicat que va ser objecte d'extorsió". En relació a la possible declaració dels policies espanyols denunciats davant del batlle, Clavera, ha explicat que el ministre d'assumptes exteriors ha de demanar al seu homòleg espanyol que aixequi la protecció diplomàtica que tenen els agents perquè així puguin ser cridats a declarar.