Joan Viladomat sol·licita la liquidació de la societat Nevasa

L’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, va demanar durant el consell d’administració de Nevasa celebrat ahir que s’activés el procés de liquidació d’aquesta societat. Si aquesta petició acaba produint-se significarà el final de Grandvalira. El procés que s’obre a partir d’ara és que en trenta dies s’han d’haver nomenat els liquidadors que han de resoldre Nevasa (societat formada per Ensisa i Saetde). Viladomat va fer efectiu el dret de Saetde, com a titular del 50% de Nevasa, d’iniciar el procés de liquidació.

En conèixer la informació (per vies no oficials), el conseller del Partit Socialdemòcrata (PS) al Comú d’Encamp, Joan Sans, va lamentar la situació a què s’ha arribat perquè “dinamitarà la marca Grandvalira” que ha costat tants anys i recursos construir. Per Sans, el gran responsable és Demòcrates per Andorra (DA), que ha impulsat un projecte, com és la plataforma esquiable a la pista de l’Avet de Soldeu, “pensat per tensar la corda”. A això s’hi afegeix l’abandonament del nucli del Pas de la Casa, en el qual no s’ha fet cap inversió, va dir, en comparació amb Canillo. Així, va apuntar que “crec que el projecte de la plataforma esquiable ha estat la gota que ha fet vessar el got” i va assenyalar les dificultats per trobar els arguments que permetin considerar el projecte d’interès nacional. “Sembla que hi ha projectes pensats per a algunes parròquies”, va afirmar Sans. El conseller del PS va advertir que, en el cas que es confirmi, aquesta “serà una de les hòsties històriques més grans”. Avui espera rebre informació del Comú.

Cal recordar que Viladomat va presentar un recurs administratiu contra la decisió del Govern de declarar projecte d’interès nacional la plataforma esquiable que es construirà al final de la pista de l’Avet. Segons Viladomat, la declaració d’interès nacional no està justificada en aquest cas, tenint en compte que la llei del sòl no recull els equipaments esportius entre els que poden entrar dins d’aquesta consideració. El Govern, però, ja va informar que rebutjaria aquest recurs perquè, tal com indica un informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), es compleixen tots els requisits que preveu la llei perquè sigui projecte d’interès nacional.