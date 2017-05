Josep Pol Pedrós, nou president de la Creu Roja Andorrana

L'assemblea general ordinària de la Creu Roja Andorrana va nomenar aquest divendres la seva nova junta directiva. Josep Pol Pedrós, que forma part de l'única candidatura que es va presentar, va ser aprovat per assentiment com a nou president de l'organització. Pol va avançar que un dels seus objectius és donar un nou impuls a l'àmbit de la cooperació internacional. La junta sortint, encapçalada per Josep Duró que portava 12 anys al càrrec, va exposar els resultats de la Memòria d'Activitats del 2016, entre els quals va de destacar les 158 formacions realitzades i la consolidació del servei de Teleatenció Domiciliària.

La junta sortint, encapçalada per Duró, va exposar els resultats de la Memòria d'Activitats del 2016. Entre les dades que van presentar destaca el total de 8.100 hores de dedicació a l'assistència de més de 9.000 persones per part de més de 100 voluntaris. La junta també va ressaltar les 158 formacions realitzades a un total de 2.257 alumnes i la consolidació del servei de Teleatenció Domiciliària per la gent gran o dependent, amb un total de 300 usuaris. L'expresident també va aprofitar la reunió per fer balanç de l'evolució de l'entitat al llarg dels 12 anys que hi ha estat al capdavant.

Pel que fa al nou president, va avançar que un dels seus objectius principals és donar un nou impuls a l'àmbit de la cooperació internacional. Pol, va lloar la feina dels seus antecessors, en especial pel que fa a la gestió econòmica, al saber redreçar una situació econòmica "pràcticament de fallida" l'any 2004.