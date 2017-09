Jover destaca els “esforços per millorar la qualitat” educativa

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va destacar, en l’acte d’inauguració del curs escolar 2017-18, els “esforços” que fan els tres sistemes educatius que conviuen al país en pro de la qualitat educativa. Per Jover, aquests esforços tenen com a resultat que “els nostres joves cada vegada estan més ben atesos i ben preparats”. Entre els esforços, que cada sistema fa “amb les seves prioritats i el seu tempo”, es pot destacar el que es fa per introduir l’anglès com a llengua vehicular. En aquest punt, Jover va explicar que ja s’està formant el professorat i va avançar que al novembre es donaria a conèixer alguna novetat al respecte, però sense entrar més en detall. D’altra banda, el ministre també va comentar que la introducció del Permsea al batxillerat “es viu amb normalitat i amb ganes”, i que el retorn que té és positiu.

Aquest curs escolar comença amb “molts reptes sobre la taula”, va manifestar el ministre d’Educació, que va assegurar estar “molt satisfet” per “l’aposta” que cada un dels tres sistemes educatius fa per la qualitat.

D’altra banda, Jover va destacar la importància de la inclusió i l’atenció a la diversitat –“pal de paller”– a les escoles. El ministre va parlar tant de la diversitat funcional com de la cultural i socio­econòmica que caracteritza la societat andorrana, i que “s’ha de traslladar a les escoles” perquè cal que els alumnes coneguin aquesta diversitat, que és “riquesa” i serveix per construir la “cohesió social”. Per Jover, aquest repte s’assoleix, com demostra el fet que el 95% dels alumnes segueixen els estudis en escoles públiques. Finalment, el ministre va animar els docents a seguir treballant perquè les eines que donen als alumnes “els faran ser millors ciutadans”, un dels objectius de l’escola.

Després de la intervenció de Jover, el doctor en ciències de l’educació i director del departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enric Roca, va pronunciar la conferència Escola per a tots, garantia de qualitat.