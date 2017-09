Jutgen una dona i un home per donar una bufetada a la filla d’ella

Els fets van ocórrer el 2 de gener del 2016. El detonant va ser una discussió perquè una torradora s’havia fet malbé. La mare i la seva parella van convocar els dos fills a la cuina per esbrinar qui l’havia espatllat. El fet va derivar en una discussió i aquesta en una bufetada, segons la filla, de la parella de la seva mare a ella. La filla s’hi va voler tornar i la mare es va posar al mig. Entre els dos adults van portar la filla a l’habitació i el fill el van apartar perquè no entrés en el conflicte.

La versió de la mare i de la seva parella és que, a causa del consum de drogues, la filla es va mostrar més violenta i va ser ella qui va atacar-los físicament.

En aquell moment la filla ja va acceptar una ordenança penal pels fets, però la mare i la seva parella van negar l’ordenança penal per la discussió perquè volien anar a declarar al tribunal, “perquè nosaltres som les víctimes”, va dir la mare.

L’home i la dona estan acusats d’un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic i de la contravenció penal de lesions doloses. Per al primer la fiscal demana quatre mesos de presó condicional i, per a la segona, un mes d’arrest nocturn. Segons la fiscalia, no es dubta de les bones intencions de la parella, però diuen que l’agressió “està acreditada” perquè la noia tenia una hemorràgia en un ull i un morat, i consideren que no està justificada.

La defensa de tots dos, en canvi, demana la lliure absolució. Segons aquesta part, són dues versions contradictòries i és el tribunal qui ha de trobar els indicis per veure quina és més creïble. Aquest lletrat no va poder fer preguntes als dos fills que van declarar com a testimonis a petició de la seva mare, perquè no volia que quedessin més en evidència els problemes amb les drogues que tenen tots dos, així com el fill, que ha estat ingressat en salut mental per diferents motius, i la filla, per un abús sexual que va patir quan era petita, o els problemes de drogues i mentals del seu pare biològic, que sí que van sorgir durant el testimoni llarg de la mare.

“L’incident va ser provocat per una acumulació de fets i la mateixa policia va dir al seu informe que no quedava acreditat que la lesió de la filla fos per l’agressió de què ella acusa la parella de la seva mare”, va manifestar la defensa dels dos acusats.

Divuit mesos sense permís per conduir en estat ebri

La fiscalia demana un mes d’arrest nocturn i divuit mesos de privació del permís de conduir per a un home que el 8 de novembre del 2016 va ser controlat per la policia a l’avinguda Carlemany quan feia una maniobra prohibida. A més, va donar positiu en el control d’alcoholèmia, concretament 1,97 grams per litre de sang. La defensa reclama un mes d’arrest domiciliari i catorze mesos de privació del permís.

Per altra banda, el Tribunal de Corts va jutjar ahir un jove per un delicte menor de danys dolosos contra béns d’utilitat pública, perquè va fer malbé i va arrencar ornaments nadalencs a Ansalonga, a Ordino. El fiscal va demanar tres mesos de presó condicional i la defensa, la lliure absolució perquè el jove nega ser autor dels fets.