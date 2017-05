L’1% de la població concentra el 21,9% de la despesa sanitària

L’1% de la població amb més despesa concentra el 21,9% de la despesa sanitària de l’any 2016, que està xifrada en 83,5 milions d’euros. El 2015 aquest 1% concentrava el 23% de la despesa.

Segons explica la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en el seu informe dels estats financers de l’any passat, el volum de la despesa sanitària està determinat en gran mesura per certes característiques de la població. Així, per rang d’edat, es veu com en la població de més de 50 anys la distribució de la despesa té més pes, de mitjana, que la proporció de població que representa. Així, la població de més edat té relativament més despesa sanitària que la més jove. Per règims també s’observa que els pensionats i els règims especials tenen més pes en la despesa. La CASS conclou que el sistema sanitari és molt sensible a la despesa que pot tenir una part molt petita i concreta de la població. Alguns casos aïllats, amb tractaments molt cars, i l’envelliment de la població són les principals explicacions de la dependència del sistema de les despeses extremes.

Del total de la despesa reemborsada l’any passat (83,5 milions), el 84%, uns 70 milions d’euros, pertany a serveis prestats a Andorra; la resta, uns 13,3 milions, són serveis prestats a l’estranger, on la partida més alta continuen sent els ingressos en clíniques i hospitals.

Deute de cotitzacions

La CASS comptabilitza en 18,3 milions d’euros els deutes per declaracions de cotitzacions, que són saldos de les declaracions presentades i pendents de cobrament, els quals aprovisiona en la seva totalitat en tractar-se de deutes de dubtós cobrament o incobrables, amb expedients judicials o d’execució administrativa en la majoria dels casos. En l’informe que elabora sobre els estats financers del 2016 es destaca “l’important creixement de la morositat i les fallides relatives a deutes amb la Seguretat Social”, i sobretot en els darrers cinc anys. De fet, aquesta mateixa xifra de deutes corresponents a les cotitzacions l’any anterior, el 2015, es xifrava en

17,2 milions d’euros, un milió menys.

D’aquests 18,3 milions d’euros, uns 8 milions estan en execució administrativa i provenen del període comprès entre els anys 2003 i 2016, i amb fallides decretades per la Batllia de l’any 2001 al 2016 hi ha un total de 6,2 milions d’euros. La resta són de dubtós cobrament, i estan en tractament pels serveis d’inspecció i control administratiu amb notificació de deute i compromisos en curs o bé amb dossier per tramitació per la via jurídica.

Segons informa la Seguretat Social, el 87% del deute de les cotitzacions tramitades a la Batllia i el 66% de l’import de les fallides s’han produït durant els últims cinc anys, del període que va del 2011 al 2016.