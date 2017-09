L'11a edició del cicle 'Nascuts per llegir' vol impulsar l'hàbit lector i la capacitat creativa dels infants de 0 a 3 anys

La Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria ha presentat, aquest dijous al matí, la programació de setembre a desembre de 2017 del cicle 'Nascuts per llegir', que enguany arriba a l'onzena edició. S'han programat quatre sessions de contacontes, un dissabte de cada mes, adreçades a infants de 0 a 3 anys. La primera és aquest proper cap de setmana, coincidint amb la Vila medieval. Aquest cicle de lectures en veu alta, dirigit als més petits de cada casa, s'inclou dins el pla lector que impulsa el Govern. Per aquest any ja hi ha unes 300 famílies inscrites, una quarantena de les quals a la parròquia de Sant Julià de Lòria, la segona amb més participants.

Acostar els infants al món dels contes i els llibres, despertar-los el gust per la lectura i contribuir a desenvolupar la seva capacitat creativa i de pensar. Amb aquesta voluntat arrenca l'onzena edició del cicle 'Nascuts per llegir', que ja compta amb 300 famílies escrites al conjunt del Principat. Aquest dijous al matí s'han presentat les activitats que es faran, de setembre a desembre, a la Biblioteca Comunal de Sant Julià de Lòria, la segona parròquia amb més inscrits al cicle, una quarantena fins al moment. El conseller de Cultura, Josep Roig, s'ha mostrat convençut que el nombre d'inscrits "seguirà creixent", i ha destacat una de les seves virtuts, que és "vincular la lectura amb un espai lúdic i de gaudi".

La biblioteca de Sant Julià de Lòria ha programat quatre contacontes, un cada mes. I aquest proper cap de setmana, coincidint amb la celebració de la Vila medieval, comença el cicle 'Nascuts per llegir' amb l'espectacle 'Llegendes medievals' adreçat a infants de 2 a 3 anys, que serà l'únic que es farà des de l'exterior de la biblioteca, a la placeta de davant la casa comuna. La resta de sessions es dirigeixen totes a infants de 0 a 3 anys. La següent serà 'Ballmanetes: veig veig...?', el 21 d'octubre, que girarà al voltant de la repetició, un element fonamental per construir el llenguatge i desenvolupar les arts de la comunicació. Pel 25 de novembre s'ha programat una sessió musical sota el títol 'Bocins de cançons', ja que la música és un recurs insubstituïble pel desenvolupament dels infants. Per tancar el cicle 2017, el 16 de desembre es representarà amb titelles el conte interactiu 'Que ve el llop'. Totes les sessions són gratuïtes, però amb places limitades, per la qual cosa es recomana reservar les places amb antelació.

El cicle 'Nascuts per llegir' va complir deu anys l'any passat, en el marc del pla lector que impulsa el Govern. Durant aquesta primera dècada s'han celebrat fins a 200 activitats per a nens i nenes de 0 a 3 anys, i gairebé la meitat s'han organitzat des de la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria. Segons dades que ha donat el conseller de Cultura, Josep Roig, durant aquesta primera dècada també s'han repartit més de 6.000 motxilles de contes a nounats i més de 2.000 carpetes prepart.