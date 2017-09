La 14a edició de la Bicicletada tindrà lloc el 16 de setembre en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat

Escaldes-Engordany tornarà a ser la parròquia que acollirà la 14a edició de la Bicicletada, i el Prat del Roure serà l’escenari on es desenvoluparan totes les activitats. L’objectiu de la jornada és conscienciar, en un ambient festiu i participatiu, sobre la importància d’apostar per una mobilitat més sostenible.

La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura se celebra a Europa del 16 al 22 de setembre, i Andorra se suma un any més a la celebració amb l’organització de la 14a Bicicletada. Escaldes-Engordany tornarà a ser la parròquia que acollirà aquesta festa, i el Prat del Roure serà l’escenari on es desenvoluparan totes les activitats. L’objectiu de la jornada és conscienciar, en un ambient festiu i participatiu, sobre la importància d’apostar per una mobilitat més sostenible.

Com ja és habitual, a partir de les 10.30 hores els participants podran fer la inscripció i rebran el dorsal, el regal commemoratiu de l’edició 2017, gràcies al patrocini de MoraBanc, i les butlletes per participar en el sorteig final de regals. A les 11 hores serà el moment de començar a pedalar, amb dues voltes al circuit, que recorrerà els carrers d’Escaldes-Engordany, acompanyats pels membres del Servei de Circulació del comú, voluntaris i la Creu Roja. El circuit passarà per l’avinguda del Fener, l’avinguda Carlemany i l’avinguda del Pessebre i tornarà al punt de sortida i arribada, situat al carrer dels Veedors.

Els més petits també podran participar a la bicicletada, i per als menors de set anys hi haurà un circuit especialment habilitat a l’aparcament del Prat del Roure perquè hi puguin rodar amb bicicletes de peus o de rodetes. A les 11.45 hores es donarà per acabada la pedalada i a les 12 hores es farà una botifarrada per a tots els corredors per recuperar forces. Finalment, a les 12.15 hores tindrà lloc entre tots els participants el sorteig de regals aportats pels col·laboradors de la Bicicletada.