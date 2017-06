La 34a Universitat d'Estiu analitzarà la relació entre tecnologia i humanitat des de diferents punts de vista

La Universitat d’Estiu d’Andorra, que se celebrarà entre el 4 i el 7 de setembre, arriba a la 34a edició i en aquesta ocasió analitzarà la relació entre la tecnologia i la humanitat a través d’un “programa molt ampli que toca les diferents vessants” d’aquesta temàtica amb la voluntat que els assistents puguin fer-se una idea el més objectiva possible, tal com ha comentat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, en la presentació de la cita.

Les xerrades arrencaran el dia 4 de setembre amb la ponència ‘Història dels canvis tecnològics’, a càrrec del catedràtic d’història de la ciència a la Universitat Autònoma de Madrid, José Manuel Sánchez Ron, un expert que ja havia participat en la universitat d’estiu i que, tal com ha destacat Jover, oferirà una xerrada que serà un “bon punt de partida”, ja que abordarà la història de la tecnologia. Tot seguit, parlarà el professor en tecnologies de l’educació i conseller pedagògic al Louvain Learning Lab de la Universitat Catòlica de Lovaina, Marcel Lebrun, que parlarà d’educació i tecnologia.

El dimarts 5 de setembre, la jornada arrencarà amb la xerrada ‘Noves tecnologies i seguretat’ a càrrec del professor a l’Escola Nacional Superior de la Policia i director de l’estratègia d’Orange Cyberdefense, Nicolas Arpagian, que tal com ha destacat el titular d’Educació, abordarà una temàtica destacada tenint en compte que cada vegada més es parla d’atacs de ‘hackers’ o de l’ús de les dades personals, per exemple. Tot seguit, l’especialista en computació doctorada pel Media Lab a l’Institut Tecnològic de Massachussets, Núria Oliver, farà una conferència via skype en què parlarà de la tecnologia en la vida quotidiana i de conceptes com l’ús del Big Data.

El dimecres 6 de setembre serà el torn del doctor en biologia per la Universitat de Bordeus i enginyer agrònom Olivier La Gall, que abordarà l’aplicació de les innovacions en agricultura. El següent conferenciant serà el metge amb un doctorat en genètica Bertalan Mesko, que tocarà el tema de la medicina del futur i, per tant, l’aplicació en un dels camps on es posen “més esperances”, segons Jover. El dijous 7 de setembre, el catedràtic de física teòrica de la Universitat de Barcelona José Ignacio Latorre –que destaca per la seva vessant divulgativa– parlarà de física quàntica i clourà el cicle de xerrades el catedràtic en lògica i filosofia de la ciència a la Universitat d’Oviedo, José Antonio López, que parlarà d’ètica.

Quant al volum d’assistents que s’espera, el ministre ha remarcat que és “difícil de predir”, però que tenint en compte el caràcter transversal de les jornades, això ho fa més atractiu i, a més, ha remarcat que cal tenir en compte que es tracta d’experts del “màxim nivell”. Les xerrades –que tindran lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella– són obertes a tothom i gratuïtes i s’ofereix servei d’interpretació simultània, perquè la qüestió lingüística no sigui un obstacle per a aquesta participació. A més, la xarxa Vives d'universitats reconeixerà crèdits per l'assistència al 80% de les sessions.

Aquest any, continuarà sent el periodista i professor de periodisme internacional a la Universitat Catòlica de Lovaina, Jean-Paul Marthoz, el moderador, ja que s’ha pensat que per abordar una qüestió complexa com la d’aquest any és la persona més adequada, segons Jover, que ha afegit que es treballa per recordar d’alguna manera Juan Goytisolo, que va ser moderador de la universitat i que va morir a principis de juny. El pressupost és similar al d'anys anteriors i se situa al voltant dels 60.000 euros.