La 4a edició de la caminada contra el càncer preveu aplegar més de 1.500 participants

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) torna a organitzar la caminada contra el càncer, que enguany arriba a la quarta edició. L’esdeveniment, que compta amb el suport de Pyrénées Andorra i de la Fundació Jacqueline Pradère, se celebrarà el proper 29 d’octubre i servirà per tancar una setmana on Assandca realitzarà diversos esdeveniments per explicar i conscienciar la gent sobre aquesta malaltia. La sortida de la caminada serà a les onze del matí davant del Museu World Champions by 99 i tindrà una llargada aproximada de 3,7 quilòmetres de distància. Com a novetat d’enguany cal destacar que les inscripcions no tindran una quota mínima d’inscripció, sinó que es pagarà la voluntat de la persona que s’inscrigui. A canvi rebrà la samarreta de la caminada, que enguany és de color groc fluorescent. Precisament, enguany també s’han ampliat les talles de samarreta disponibles posant a disposició una samarreta per a nens i una XXL. Per tot plegat, l’associació contra el càncer preveu aplegar més de 1.500 persones, ja que l’any passat s’hi van sumar 1.300 i la meteorologia no acompanyava. Pel que fa a la recaptació, una part dels diners recollits es destinaran a mantenir el transport sanitari, ja que el país no disposa de radioteràpia. L’altre part s’invertirà a formar els voluntaris, un projecte que s’explicarà més detalladament pròximament.

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) torna a organitzar la caminada contra el càncer, que enguany arriba a la quarta edició. L’esdeveniment, que compta amb el suport de Pyrénées Andorra i de la Fundació Jacqueline Pradère, se celebrarà el proper 29 d’octubre i servirà per tancar una setmana on Assandca realitzarà diversos esdeveniments per explicar i conscienciar la gent sobre aquesta malaltia. La sortida de la caminada serà a les onze del matí davant del Museu World Champions by 99 i tindrà una llargada aproximada de 3,7 quilòmetres de distància. “Esperem que tothom pugui venir a participar a la caminada, cada vegada anem a més i això ens anima a seguir endavant”, ha explicat el president d’Assandca, Josep Saravia.

Com a novetat d’enguany cal destacar que les inscripcions no tindran una quota mínima d’inscripció, sinó que es pagarà la voluntat de la persona que s’inscrigui. A canvi rebrà la samarreta de la caminada, que enguany és de color groc fluorescent. Precisament, enguany també s’han ampliat les talles de samarreta disponibles posant a disposició una samarreta per a nens i una XXL.

Per tot plegat, l’associació contra el càncer preveu aplegar més de 1.500 persones, ja que l’any passat s’hi van sumar 1.300 i la meteorologia no acompanyava. “Si reunim a tota aquesta gent per aquesta causa, aconseguim llençar un missatge a tota la societat i això és fonamental perquè ens puguem sensibilitzar i fer-nos més visibles de cara a l’administració”, ha ressaltat el secretari de la Fundació Jacqueline Pradère, Josep Manzano.

Pel que fa a la recaptació, l’any passat es va arribar als 4.400 euros. Enguany també s’espera superar aquesta xifra i una part dels diners recollits es destinaran a mantenir el transport sanitari ja que el país no disposa de radioteràpia. L’altre part s’invertirà en formar els voluntaris, un projecte que s’explicarà més detalladament pròximament. Saravia també ha volgut recordar que el càncer avui en dia encara és una malaltia tabú que no rep de manera directa el suport psicològic. “Un cop tinguem la radioteràpia i ja no calgui donar suport al transport sanitari, el nostre objectiu serà muntar un centre on, com a mínim un cop a la setmana, es pugui donar un suport psicològic a qui ho necessiti”, ha explicat.