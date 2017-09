La 4a edició del Fòrum d’empresa abordarà la transformació digital

Andorra Telecom ha triat dos temes del màxim interès per a la quarta edició del Fòrum empresa com són l’experiència de client i la transformació digital. La jornada, que tindrà lloc el 26 de setembre vinent a l’Art Hotel, porta per títol Transformació digital, reinventar-se o morir. El director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, es va mostrar convençut que les conferències encaixen amb els neguits de les empreses. “Molts dels negocis del país estan immersos de ple en el debat sobre la necessitat de millorar l’experiència i la percepció dels seus usuaris i de les possibilitats que l’ús de la tecnologia digital els atorga al marge de les dimensions i el volum de negoci.” En aquest sentit, va apuntar que la qualitat dels conferenciants pot ajudar els assistents a disposar d’informació valuosa per decidir quin camí segueixen les seves empreses.

La primera de les ponències, a càrrec d’Andrés Martínez, senior manager de Deloitte, estarà dedicada a l’experiència de client i incidirà de manera específica en el canvi de paradigma derivat de la digitalització. Després serà el torn de Marcelo Manta, responsable del desenvolupament empresarial de solucions innovadores per a les indústries de telecomunicacions i mitjans per Espanya i Llatinoamèrica d’Accenture, amb una intervenció específica sobre transformació digital.

Per tancar la jornada dos especialistes en seguretat d’Andorra Telecom parlaran sobre ciberseguretat. Es tracta del director de seguretat i control, Cèsar Marquina, i del responsable d’Accés Internet, Connectivitat i Seguretat Operativa, Enric Castellet. Vilana va subratllar que Andorra Telecom té molt presents en els fòrums els temes de seguretat, una informació que és de molt interès per a les empreses. “Com a operadora pública hem de tenir un paper de divulgació i conscienciació al conjunt de la societat dels perills i les amenaces derivats d’una incorrecta o insuficient protecció dels equips informàtics i de les dades que les empreses gestionen i, per això, hi dediquem un espai en el fòrum i també organitzem xerrades específiques.”