La bicicleta elèctrica requerirà una subvenció de 130.000 euros anuals

El servei de bicicleta elèctrica compartida requerirà una aportació pública anual de 130.000 euros, que serà assumida pel Govern i els comuns. Aquest import, però, es podrà veure reduït en funció dels ingressos que obtingui l’empresa concessionària. En tot cas no es preveu que a curt termini es pugui autofinançar. El Govern va adjudicar dimecres la gestió del projecte a Montre SL, l’empresa que va fer la prova pilot, que ha estat elegida d’entre les dues que es van presentar al concurs. La concessió és per deu anys prorrogables a cinc anys més i la intenció és que estigui en funcionament durant la primavera del 2018.

Precisament ahir es va signar el conveni de col·laboració entre el Govern i els comuns en el qual es materialitza el repartiment de la subvenció a la iniciativa entre les dues parts. La concessió inclou 15 estacions de càrrega distribuïdes per totes les parròquies, 45 bicicletes i 100 bases de càrrega així com la introducció d’un sistema informàtic per gestionar-ho. Quant a les tarifes, s’ha establert un abonament anual de 76,5 euros (sense IGI), un peu “accessible” per als ciutadans, va dir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Aquest fixa en 45 cèntims els primers 30 minuts i el preu es va reduint en funció de l’ús fins als 5 euros per més de dues hores. A més hi haurà un abonament per 25 usos, que tindrà un preu de 30 euros, i també tarifes per a ús puntual (que van dels tres euros pels primers 30 minuts als 10 euros per a més de dues hores). A banda, durant els primers sis mesos, i com a mesura de promoció, s’oferirà els primers 15 minuts gratuïts als usuaris que es donin d’alta de l’abonament anual abans de l’inici del servei.

Tal com van recordar Calvó i el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, la distribució de les estacions s’ha fet segons una enquesta que es va fer als ciutadans i dels desplaçaments que la gent sol fer. Calvet va remarcar que tot i que ara per ara s’han fixat unes estacions, el projecte deixa la porta oberta a augmentar-ne el nombre en funció de l’ús que es registri en els propers anys. Així mateix va remarcar que des de les corporacions la iniciativa es veu positiva ja que ofereix una tercera via de comunicació a la vall central (Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria) però que també ofereix certes comunicacions entre Ordino i la Massana, Encamp i Canillo o a dins de Canillo mateix fins a la Vall d’Incles.

De la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va afirmar que aquest és un primer pas que forma part d’un projecte més global i que ha de portar cap a un canvi de model energètic. Calvó va indicar que això ha de passar per una mobilitat més sostenible i per això, a banda de la bicicleta elèctrica també hi ha a sobre de la taula el vehicle elèctric i s’està treballant en un servei de transport públic molt més eficient.

La signatura del conveni de col·laboració entre els cònsols i el Govern és el darrer pas per posar en marxa el servei de bicicleta elèctrica compartida. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va declarar ahir que la societat andorrana té una gran sensibilitat amb el medi ambient, ja que així va quedar palès en les enquestes que es van fer abans d’impulsar la iniciativa, i que aquest servei facilitarà la possibilitat d’anar canviant d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible. Segons aquest estudi, un 30,4% de la població utilitzaria diàriament o almenys cinc dies per setmana la bicicleta elèctrica compartida.