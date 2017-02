La capital preveu cedir el centre de congressos per al casino per 20 anys

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar un dret de concessió i eventualment la concessió de l’actual Centre de Congressos per poder-hi emplaçar el casino. El plec de bases està a punt d’enllestir-se i es podrà retirar de secretaria general a partir del 13 de febrer. Segons va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, el procés estarà format per dues fases. En la primera, que ja s’ha iniciat, el que es farà és concessionar el dret d’instal·lar el casino en aquests espais.

Com que la ubicació d’aquest equipament dependrà del concurs que convoqui el Govern, el Comú preveu un termini de dos anys en què aquest dret serà vigent. En el cas que l’executiu no impulsés el projecte o l’empresa adjudicatària no fos la mateixa que té la concessió del Centre de Congressos, aquest dret quedaria sense efecte. En el cas, però, que el concessionari obtingui aquesta llicència podrà explotar les instal·lacions comunals durant un període de vint anys. Durant aquest temps, la corporació podrà fer ús de la sala d’actes uns quinze o vint dies a l’any, que és la utilització que se’n fa ara per a les diferents activitats. A més, el plec de bases inclou el pagament d’una fiança d’un quantia “important”, que hauria de permetre tornar a l’estat originari les instal·lacions en el cas que hagués estat alterat. Marsol va explicar que s’ha tret el concurs ara perquè les empreses que hi vulguin ubicar el casino tinguin el dret per poder participar després en el concurs que convoqui el Govern.

La cònsol major va explicar que finalment s’ha decidit externalitzar-lo per ubicar-hi el casino perquè només han rebut propostes en aquest sentit. Així mateix, va indicar que el món dels congressos és en aquest moment “molt complicat”. En el cas que no s’hi presenti ningú o que el Govern adjudiqui el casino a una empresa diferent, el Comú es replantejarà com procedeix.

Per la seva banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va especificar que aquest pas del Comú d’Andorra la Vella “no ha de condicionar en res el que acabi fent el Govern”. D’aquesta manera va dir que al juny es preveu licitar el casino i un dels aspectes a tenir en compte serà la ubicació. Sobre aquesta qüestió caldrà valorar si s’assenyala un lloc concret per instal·lar-lo o si s’obre el ventall per analitzar quina és la millor opció. En tot cas va remarcar que el concurs de la capital és “un tema autònom que veurem si encaixa amb la proposta del Govern”.