La Capsa obre al públic tallers per donar a conèixer el curs

La Capsa, Espais de Creació organitza avui i demà dues jornades de portes obertes per donar a conèixer l’oferta d’activitats que s’impartiran al llarg d’aquest curs, segons va informar el Comú d’Ordino. Els tallers que s’han programat són gratuïts, però s’ha de fer una inscripció prèvia al telèfon 324 558. El curs a La Capsa ha començat amb més d’un centenar d’alumnes inscrits i catorze tallers. La responsable de les activitats, Rosa Mujal, va qualificar l’any de curs de continuïtat, ja que “referma les disciplines que ja s’impartien fins ara”.

Les portes obertes començaran avui. A la Massana hi haurà un taller d’il·lustració per a joves a càrrec de Martín Blanco, amb el títol Crea el teu personatge. A Ordino tindrà lloc una xerrada informativa del taller Art de Viure sobre la meditació, les emocions i la filosofia amb Françoise Lahouille. Demà al matí, Girasol Blanco farà un taller d’improvisació per a infants de totes les edats. I per a joves de 12 a 16 anys, a Ordino, el professor del Club Foto, Jean Luc Herbert, introduirà els assistents en el món de la imatge digital i el light painting. A la tarda, a Ordino s’oferirà un taller de patchwork amb Carme Forte. Les activitats s’acabaran amb un berenar per a tothom a Ordino, a les sis de la tarda.

Entre les principals novetats que presenta el curs 2017-18 es troba Introducció a la novel·la amb Elena Aranda, a la Massana, i un taller de filosofia amb Françoise Lahouille, per a joves de 12 a 16 anys, a Ordino.