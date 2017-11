La carretera del coll d'Ordino es tancarà fins al mes de maig

La carretera del coll d'Ordino (C340) es tancarà aquest dissabte 4 de novembre durant tota la temporada d'hivern i no s'obrirà fins a la primavera per motius de seguretat. L'acumulació de gel i de neu durant els mesos d'hivern obliguen a aquest tancament fins al mes de maig. La carretera uneix Canillo i Ordino i s'ha de tancar cada any. Les tasques de neteja solen ser molt complexes, ja que els operaris de l'àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) han d'utilitzar una turbina dinàmica i salar la calçada per fondre la darrera capa de gel que la màquina no pot retirar. La neu se sol acumular a la zona més obaga del vessant d'Ordino. Els darrers anys s'hi han fet diversos treballs d'arranjament. Entre ells hi ha la reparació de l'extrem de la calçada, tot refent els murs de maçoneria malmesos i millorant la seguretat, mitjançant elements de barrera mixta amb fusta i metall.