La CASS prorroga dos mesos el conveni amb el Col·legi de metges

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) va decidir ahir prorrogar dos mesos més el conveni vigent amb el Col·legi de Metges. Així, s’estableix la data de finalització d’aquest el proper 30 de juny del 2017. Aquesta decisió es pren després que l’entitat que representa els professionals mèdics hagi demanat temps per poder exposar al col·lectiu l’esborrany de conveni presentat per part de la CASS a la junta del col·legi i, si escau, aportar-hi modificacions.

A banda, en la reunió d’ahir es va presentar i aprovar el nou conveni pels serveis prestats pel SAAS als assegurats de la CASS. Aquest acord també ha de ser aprovat per l’òrgan de govern del SAAS i posteriorment pel ministeri de Salut. Així mateix, des de la CASS es va remarcar que en el darrer any s’ha iniciat un pla de millora de l’atenció a l’usuari, una iniciativa que, assegura, ha començat a donar els primers resultats. El consell d’administració considera que ara és un bon moment per avaluar aquestes accions i iniciar-ne de noves que donin resposta als punts de millora més valorats pels usuaris dels serveis de la CASS. Per aquest motiu es va acordar aprovar la licitació d’un concurs nacional per l’estudi de satisfacció dels assegurats i declarants a la seguretat social. Aquest treball ha de permetre detectar els camps de millora i els públics als quals beneficiarà més directament. També servirà de baròmetre de la percepció real dels usuaris dels serveis de la parapública.

En la reunió del consell d’administració també es van tractar diversos aspectes relatius al personal que treballa a la CASS. D’una banda es va validar la finalització del procés de consolidació dels llocs de treball eventuals realitzat el darrer any. A hores d’ara, tot el personal de la CASS té un contracte de durada indefinida, excepte en casos de substitucions o projectes acotats en el temps. Així mateix, es va acordar contractar dos tècnics de l’àrea de pensions i convenis internacionals per tal de millorar l’atenció a l’assegurat i les empreses. D’aquesta manera es cobriran dues places que han quedat vacants i que seran de molta importància, segons la parapública, tenint en compte l’increment del volum d’expedients de pensions a gestionar que s’ha registrat. A l’últim, es va acordar convocar un concurs per cobrir una plaça per a l’àrea de prestacions amb l’objectiu de continuar la millora en l’atenció a l’assegurat i als prestadors. Amb aquesta contractació es cobrirà una plaça que queda lliure per jubilació.