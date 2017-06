La Càtedra de Pensament Cristià reflexiona sobre Europa i els seus valors

Sota el títol 'L'humanisme europeu: les nostres arrels', la Càtedra de Pensament Cristià arriba a la 14a edició aquest dissabte, 1 de juliol, amb una jornada que es desenvoluparà al Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Hi intervindran l'escriptor portuguès Gabriel Magalhães (autor de diversos assajos sobre Espanya i Portugal i d''El mapa del tesoro. Descubrir la verdad de nosotros mismos'), i el catedràtic de filosofia mallorquí Gabriel Amengual. L’acte inaugural de la jornada estarà presidit a les 10.30 hores per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

Les arrels catòliques de l'humanisme europeu i la participació de la tradició judeocristiana en la configuració d'Europa seran els temes de formació i debat que tractarà aquest any la Càtedra de Pensament Cristià, que se celebrarà aquest dissabte 1 de juliol al Centre Cultural i de Congressos lauredià. Els dos ponents convidats són l'escriptor portuguès Gabriel Magalhães (autor de diversos assajos sobre Espanya i Portugal i d''El mapa del tesoro. Descubrir la verdad de nosotros mismos'), i el catedràtic de filosofia mallorquí Gabriel Amengual. A més, hi haurà, com cada any, la intervenció de Francesc Torralba, director de la càtedra.



Aquesta és la 14a edició d'una jornada d'estudi i treball per la qual han passat noms rellevants de la filosofia, la política, l'humanisme i l'antropologia, entre d'altres camps.

La Càtedra de Pensament Cristià, organitzada pel Bisbat d’Urgell, i sota el títol 'L'humanisme europeu: les nostres arrels', dedica l’edició d’enguany a aprofundir en l’Europa de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat i, així, reflexionarà sobre valors com la justícia social, la solidaritat i la pau, en definitiva, en l'humanisme que li ha donat identitat.



L’acte inaugural de la jornada estarà presidit a les 10.30 hores per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i pel cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila. Així mateix, s’espera l’assistència de diferents autoritats i personalitats del Principat, a més del centenar d’inscrits.