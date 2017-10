La Cherokee Rider preveu aplegar més d’un centenar de motocicletes

La Diputació de Lleida, mitjançant el programa Moturisme Ara Lleida, que impulsa el Patronat de Turisme, col·labora en l’organització de la primera Cherokee Rider 2017, que tindrà lloc del 20 al 22 d’octubre amb punt de partida i d’arribada a Sort, capital del Pallars Sobirà. La Cherokee Rider és un esdeveniment per als amants de les motos de caràcter no competitiu, per carreteres obertes al trànsit pel Pirineu i el Prepirineu, amb un recorregut de més de 565 quilòmetres per als qui triïn la ruta llarga, que discorrerà per les comarques lleidatanes del Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran.

La presentació de la Cherokee Rider 2017 es va fer dimecres a la Diputació de Lleida amb la participació de la vicepresidenta primera de la Diputació, Rosa Maria Perelló; Lluís Juanmartí, organitzador de la cursa, i el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre. Perelló va explicar que la Cherokee Rider va més enllà d’una concentració motorista, ja que es tracta d’un esdeveniment que vol posar en valor els atractius turístics del territori, motiu pel qual compta amb el suport de la Diputació i el programa Moturisme Ara Lleida.

Per la seva banda, Juanmartí va explicar que en la Cherokee Rider s’estima que hi participaran més d’un centenar de motos. El programa preveu que el divendres 20 d’octubre, a partir de les quatre de la tarda al centre de Sort, s’iniciïn les verificacions de tots els participants i es lliurin els regals de benvinguda.