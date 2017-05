La Cort d’Apel·lació de Columbia desestima la demanda dels Cierco

La Cort d’Apel·lació del districte de Columbia ha desestimat el recurs presentat pels màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra per conèixer què va motivar el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) a fer el Notice of Findings del 10 de març del 2015, que va acabar comportant la intervenció de l’entitat financera, i perquè s’obligués el FinCEN a assumir les seves responsabilitats i a pagar els danys causats.

Amb aquesta decisió, argumentada en el fet que el tribunal considera que “no té jurisdicció” per atendre les reclamacions, es tanca definitivament el plet engegat fa gairebé un any i mig, en el qual es demanava, d’una banda, la retirada del Notice i, de l’altra, que es declarés la responsabilitat del FinCEN en la causació del dany a Banca Privada d’Andorra.

I és que, segons s’assegura en un comunicat fet públic pel grup Cierco, que remarca que en tot aquest període de temps el FinCEN no ha aportat ni una sola prova que acredités les acusacions formulades en la nota del 10 de març del 2015, la justícia americana admet que no pot determinar la responsabilitat del FinCEN en el dany causat a BPA atès que hi va intervenir directament l’executiu d’un Estat sobirà –el Govern d’Andorra– i, en conseqüència, no té competència per analitzar el cas més enllà de constatar que el FinCEN va retirar la nota de proposta de sanció –el Notice– sense imposar cap mesura.

L’advocat del despatx Lewis Baach i un dels assistents legals dels germans Cierco als Estats Units, Manuel Varela, va lamentar que “el FinCEN s’amagui rere la cort per no provar absolutament res, perquè fins ara ha estat incapaç de mostrar cap prova, si hi és, del motiu pel qual va actuar. I tampoc no ha provat les manifestacions que feia al Notice”.

Al mateix temps, Varela va ressaltar que “la decisió de la cort americana en cap cas es pot interpretar ni com un aval a l’actuació del FinCEN ni, encara menys, cap aprovació respecte de l’actuació de les autoritats andorranes”, a qui trasllada tota la responsabilitat.

De fet, segons es recorda en la nota del Grup Cierco, durant les vistes orals que hi ha hagut en el marc d’aquesta causa, els advocats del departament de Justícia dels Estats Units, que han assumit la defensa del FinCEN, han reconegut que “no els constava” que s’haguessin formalitzat les acusacions “després de la diligència mínima de contrast”, tot i la insistència dels jutges a preguntar pels motius que els van dur a elaborar el Notice.

D’aquesta manera, continua el comunicat, tant el FinCEN com ara la cort de Columbia “passen la pilota a les autoritats del Principat i, en canvi, tant el Govern com altres institucions andorranes s’escuden permanentment en la nota emesa pel FinCEN per justificar la intervenció desmesurada de Banca Privada d’Andorra”.