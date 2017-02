La Creu Roja farà enguany cinc jornades de donació de sang, dues d'elles a Vallnord

La Creu Roja ha decidit fer un canvi de format en les campanyes de donació de sang amb l'objectiu de seguir creixent en nombre de donants, i durant el 2017 farà un total de cinc jornades de col·lecta. Com a principal novetat, les dues primeres campanyes tindran lloc a les pistes de Vallnord Pal Arinsal, aprofitant la massa crítica que es concentra en una estació d'esquí. Així, la primera jornada tindrà lloc al Pla de la Caubella aquest dissabte 18 de febrer, i es repetirà la ubicació el 6 de març. Posteriorment, el 12 de maig es farà una marató de donacions al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, i es faran dues jornades de donació més el 18 i 19 de setembre i el 4 i 5 de desembre, amb les ubicacions encara per confirmar.

El secretari d'Estat de Salut, Joan Antoni León; el gerent de la Creu Roja, Sergi Penedès, i la doctora del Laboratori del SAAS Rosa Isabel Upegui han presentat aquest dimarts el nou format de les campanyes de donació de sang per a aquest 2017, que porten per lema 'Som donants d'alçada'. Després de tres anys duent a terme tres jornades anuals, enguany s'ha optat per arribar fins a les cinc, i dues d'elles -el 18 de febrer i el 6 de març- tindran lloc a pistes, aprofitant la massa crítica que es concentra en una estació d'esquí. El telecabina de la Massana serà gratuït per als donants, que també rebran un petit esmorzar. Després de prendre les mesures de precaució pertinents, els organitzadors han assegurat que no hi ha cap problema per continuar esquiant.

La nova campanya té per objectiu consolidar i augmentar el nombre de donants, que el 2014 van ser 715, el 2015 944 i el 2016 es va arribar als 1.050. A més, a cada campanya es registra un 20% de donants nous.

El secretari d'Estat ha volgut destacar que es tracta d'un acte altruista, senzill, controlat i que no comporta cap risc pel donant, però que en canvi pot ajudar a salvar vides ja que, tal com ha afegit el gerent de la Creu Roja, malauradament la sang només es pot obtenir de donacions i, a més, caduca. Per aquest motiu, tots ells han volgut animar la població a donar sang, ja que es tracta d'un gest "molt important per a la salut de tots".