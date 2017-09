La Creu Roja vol arribar a les 200 donacions de sang aquesta nit

El miler de donants de sang que hi ha a Andorra, més tots aquells que vulguin ser solidaris per primera vegada, estan convocats fins aquesta nit, a dos quarts de deu, a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, on des d’ahir té lloc la tercera campanya de donacions de l’any organitzada per la Creu Roja.

L’objectiu és poder aconseguir 200 donacions en els dos dies, tot i que “150 també seria un resultat molt bo i a partir de 100 en dos dies ja és una bona xifra”, va indicar la responsable de l’àrea de social de la Creu Roja, Anna Arias. Així, tenint en compte que en les dues anteriors campanyes d’aquest any ja s’havia assolit 500 donacions (entre la prova pilot a Vallnord i la Marató), la intenció és poder arribar a la xifra de 700 perquè es pugui tancar l’any amb un miler de donacions. La darrera campanya de l’any es farà al desembre a MoraBanc, i també durarà dos dies.

Arias va explicar que en aquesta ocasió s’ha triat el Prat del Roure perquè és un espai que agrada al Banc de Sang i de Teixits de Catalunya i també als donants, perquè és bastant cèntric i té un aparcament just a sota. De fet, els professionals de Lleida que es desplacen a Andorra per fer les extraccions prefereixen un espai que sigui ampli, amb un sostre alt per poder respirar bé, i que els permeti descarregar i carregar el material amb comoditat, unes condicions que reuneix perfectament la sala escaldenca.

En total, el Banc de Sang i de Teixits de Lleida ha desplaçat una desena de persones i la Creu Roja hi destina 24 voluntaris per dia, que són els encarregats de rebre, informar i guiar els donants.

Com és habitual, ahir l’afluència de donants va créixer a mesura que avançava el dia.