La cuina central manté les tarifes i el nombre d’usuaris amb 131 infants

La cuina central manté les mateixes tarifes i el nombre d’usuaris que el curs passat. Segons van informar des de l’Associació de Pares del Col·legi Francès d’Escaldes-Engordany (Apacef), que és qui ofereix aquest servei adreçat a al·lèrgics i intolerants alimentaris, el nombre d’alumnes inscrits és de 131, i es manté la tendència de l’activitat registrada fins ara. L’associació va indicar que el curs 2016-2017 es va acabar amb 144 alumnes. Un canvi de cara a aquest any, però, és que la cuina central servirà a dues escoles menys.

L’entitat que gestiona el servei per a tots els sistemes educatius manté reunions periòdiques amb els representants dels altres centres que també en són usuaris. Aquest és el cas de l’Associació de Pares de l’Escola Andorrana (APAEA), que tramita el pagament dels seus alumnes i fa de pont entre aquests i els gestors de la cuina central per solucionar els problemes que puguin sorgir. La presidenta de l’APAEA, Elena Leach, va remarcar que “el tema de les al·lèrgies està agafant complexitat”, tenint en compte que cada vegada hi ha perfils més diversos, i per això no és estrany que pugui aparèixer alguna queixa.

Des de l’Associació de Pares de l’Escola Andorrana el que sí que es va voler destacar és l’avançament en la concessió de les beques per part del Govern. Així, exposen que aquestes ajudes generalment es comencen a atorgar a partir de finals de desembre i principis de gener. Aquest any, però, la primera tongada ja havia sortit a inicis d’octubre. La presidenta de l’APAEA va celebrar que aquesta mesura “facilita molt la gestió” a l’associació tenint en compte que aquesta té l’obligació de generar el rebut per a totes les famílies encara que hagin sol·licitat una beca. Això fins ara provocava que les persones que estaven pendents d’un ajut retornaven el rebut a l’espera de rebre’l. Leach explica que des que la beca ja està concedida aquests rebuts no es generen. Gràcies, doncs, al fet que l’atorgament de les beques s’ha avançat, l’APAEA s’estalviarà una feina important i evitarà que les famílies que no tinguin suficients recursos per pagar el servei es trobin en una situació indesitjable.

Aquesta és una antiga demanda de l’APAEA que es fa realitat per primer cop aquest curs. Expliquen que el principal problema per donar-hi resposta era el fet que l’associació treballa per cursos i el Govern, en canvi, per anys naturals i això provoca dificultats a nivell de pressupost.