La cultura i la gastronomia centren aquest dissabte la celebració del Dia d'Extremadura

El pròxim dissabte 9 de setembre, amb motiu del Dia d’Extremadura, l’associació Casa Extremadura organitza un seguit d'actes centrats en la cultura i la gastronomia per celebrar aquesta festa a Andorra. Si bé la festa regional d’aquesta comunitat és el 8 de setembre, coincidint amb la festivitat de la Verge de Guadalupe, patrona d’Extremadura, l’entitat ha decidit organitzar aquesta celebració just l’endemà, dissabte, per tal de no coincidir amb les celebracions del Dia de Meritxell.

El Dia d’Extremadura, que se celebrarà per primer cop al país, comptarà amb actuacions musicals, degustació de productes típics com les 'migas' o la 'morcilla patatera' i dos tallers de tast de vins i de tall de pernil. Els actes començaran a les 11.30 hores, amb la celebració d'una missa a l’església de Sant Esteve, seguida d'un aperitiu i un ball de migdia. A les 14.30 hores, hi haurà una 'migada' popular.

Ja a la tarda, a les 19 hores, se celebrarà un taller de tall de pernil i un altre de tast de vins DO Ribera del Guadiana. A les 21 hores tindrà lloc un sopar amb productes DO Extremadura i la festa acabarà amb un ball de nit.