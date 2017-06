La despesa de la branca general puja un 8,4% el primer trimestre de l’any

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va aprovar durant la reunió que va mantenir ahir la liquidació de comptes del primer trimestre del 2017. Segons el comunicat que va fer públic, els ingressos per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi de la branca general es van incrementar un 24,4% amb relació al mateix període de l’any anterior, arribant a 29,5 milions d’euros. Aquest augment és degut al fet que la cotització a la branca general va pujar d’un 8% a un 10% en el primer trimestre de l’exercici en curs. D’altra banda, el total d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) va ser de 2 milions d’euros.

Les despeses de la branca general es van incrementar un 8,4% en relació amb el primer trimestre del 2016. Així, les despeses de prestacions sanitàries van augmentar un 7,7%, i van arribar a 22,7 milions d’euros, mentre que les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) van arribar a 13,4 milions d’euros, és a dir, un 5,9% més que el primer trimestre de l’any passat.

Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació van créixer un 1,1% en aquest període, i es van situar en 34,3 milions d’euros els ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi i en 0,8% milions els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes). Les transferències del Govern per finançar pensions no contributives va ser d’1,2 milions d’euros.

Les despeses de la branca de jubilació van augmentar un 2,9% amb relació al primer trimestre de l’any 2016. Així, les despeses de les pensions contributives van ser de 19,3 milions d’euros, és a dir, un 2,9%, i les despeses de pensions no contributives es van situar en 1,2 milions d’euros, un 7,8% menys respecte als primers tres mesos del 2016. En aquest cas la disminució obeeix al fet que amb la nova legislació de serveis socials i sociosanitaris el Govern assumeix directament les pensions de solidaritat de la gent gran.

Adjudicació d’una enquesta de satisfacció per fer millores

El consell d’administració de la CASS, seguint l’objectiu de millora de l’atenció a l’usuari, va decidir ahir adjudicar el concurs públic nacional d’enquesta de satisfacció a l’empresa 9mk. Segons va informar la parapública en un comunicat, l’estudi es portarà a terme en dues fases: primer amb entrevistes i dinàmiques de grup, i després amb trucades aleatòries al col·lectiu d’afiliats i declarants. Amb aquest estudi, el consell d’administració i la direcció de la CASS volen tenir els elements per avaluar el grau real de satisfacció dels diferents serveis que ofereix la seguretat social i realitzar accions de millora. D’altra banda, el consell d’administració va informar que a petició del Col·legi de Metges s’ha prorrogat dos mesos, fins al 31 d’agost, el conveni amb la CASS mentre l’associació professional estudia la nova proposta. També es va ressaltar que es consolida la recuperació del nombre d’assalariats i treballadors per compte propi, amb un augment del 2,9% i del 6,5% respectivament.