La dietista Marta Pons explica als padrins com introduir els superaliments per aconseguir una superalimentació

Els superaliments estan de moda. Bona part s’han introduït a la nostra dieta els darrers anys, com la quinoa, la col verda o el gingebre; però d'altres els tenim de tota la vida introduïts dins la dieta alimentària, com l'oli d'oliva, el tomàquet o les verdures. Sobre tots ells ha parlat aquest dimarts al matí la dietista Marta Pons, en una xerrada que ha tingut lloc a l'Espai, organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà i emmarcada dins el programa d'activitats per a la gent gran.

Pons ha fet una reflexió al voltant d’aquests productes, als quals "tendim a donar molt de protagonisme" pels seus beneficis. Però són aliments que "per si sols -ha exposat- no curaran ni previndran de malalties. El que cal és integrar-los dins una alimentació saludable, variada i equilibrada". És a dir, "el que cal és tenir una superalimentació, que s'ha de combinar amb uns bons hàbits de vida i l'exercici físic si volem prevenir malalties i sentir-nos millor", ha exposat la dietista.

D'aquesta manera, els padrins de l’Espai han après sobre les propietats beneficioses d'aquests aliments i quins són els seus nutrients, per poder escollir els més necessaris. En el cas de la gent gran, els ha explicat Pons, és important decantar-se sobretot per aquells que continguin antioxidants i que, amb poc volum, tinguin moltes propietats. En d'altres paraules, que siguin "concentrats en nutrients" perquè "sovint són persones que tenen problemes per mastegar, poca gana o dificultats per cuinar".