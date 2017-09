La doctora Estapé creu que l’atenció psicològica hauria de ser preceptiva

La doctora en psicologia, especialista en psicologia clínica, Tània Estapé pensa que l’atenció psicològica hauria de ser preceptiva, obligatòria, quan es tracta del càncer. Convidada per la Fundació Crèdit Andorrà, va pronunciar ahir una conferència en la qual va explicar les repercussions psicosocials d’aquesta malaltia, no només per l’aspecte físic, sinó també per l’impacte arran del diagnòstic, el tractament, la cura i les recaigudes.

Per Estapé, la figura del psicòleg “és important en tot el procés”, des de les campanyes de control fins a la curació o la mort del pacient. “El psicòleg té un lloc en totes les fases”, va manifestar, i va afegir que la seva presència hauria de ser automàtica quan hi ha un diagnòstic de càncer. De fet, hi ha països on el protocol mèdic ja ho marca com a obligatori. La doctora va justificar aquesta necessitat explicant que un càncer és “una situació vital estressant, una de les que més”, i l’objectiu del tractament psicològic en aquests casos és “que la persona acabi portant la malaltia com una part de la seva vida”, no com un tot, i que no “s’autoetiqueti en la malaltia”.

Ara bé, tampoc és bo “psicologitzar” el càncer. Com tampoc ho és evitar les “emocions negatives” que sorgeixen. Estapé defensa que quan es rep un diagnòstic de càncer és natural enfadar-se i plorar. Tampoc es tracta d’estancar-se en aquests sentiments, però no és bo negar-los. La primera reacció emocional “és d’una amenaça de mort”, encara avui, i cal acceptar-ho. En aquest sentit, la doctora va explicar que la intervenció dels psicòlegs ha canviat i “ara hem d’ajudar a acostar-se a les emocions negatives”, a diferència d’uns anys enrere. Una intervenció que també passa per l’entorn del pacient, perquè sovint es troben amb “situacions hostils” en què es pressiona el malalt perquè sigui optimista. “Hem d’ajudar la família a ajudar”, va argumentar Estapé, ja que pateixen “els mateixos nivells de pressió”.

D’altra banda, la psicooncòloga va explicar que cada persona i cada cas són diferents, que la malaltia del càncer és “un curs llarg” i cal “molta calma”, i que en cada episodi, “en cada nou repte mèdic, hi ha un repte psicològic”.

La conferència era organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà amb la voluntat de donar a conèixer com afrontar el càncer i conviure amb la malaltia i amb el malalt. Estapé va agrair la sensibilitat de l’organització per aquests temes.