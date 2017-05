La festa Holi espera superar els 450 participants de l'any passat

El pròxim 7 de maig el Prat Gran d'Encamp s'omplirà de colors i música amb la segona edició de la festa Holi Andorra, una celebració organitzada per Samarkanda i patrocinada pel comú d'Encamp, amb la col·laboració d'Indina, l'Associació espanyola de Kundalini Yoga (delegació Andorra), Diana Torra Centre i l'Associació d'Empreses d'Encamp, i que espera superar els 450 participants de l’any passat.



La festa començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 13 hores. Durant aquestes dues hores, els assistents gaudiran de dansa, música, festa i colors. A més, com l’esdeveniment s’organitza amb l’Associació d’Empreses d’Encamp, aquest cap de setmana el mercat també se celebrarà diumenge. Tanmateix, Indira oferirà menjar pels assistents.



Diana Torra, organitzadora de l’esdeveniment, comenta que la gent que vulgui participar, primer de tot han de venir "amb ganes de passar-ho bé" i, sobretot, anar vestit amb una roba que "sàpiga que no vol tornar a fer servir", perquè "quedarà plena de colors". L’organització posarà una paradeta on es vendran sobres de colors (vermell, blau verd, lila i groc). El preu serà de 3 euros un sobre, 5 euros si en compres dos, i 10 euros si els compres tots cinc.