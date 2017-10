La Fira concurs d'Andorra arriba aquest divendres a la 39a edició amb una participació de prop de 200 caps de bestiar boví, equí i oví, repartits en 30 explotacions, una xifra similar a la registrada en anys anteriors. La cita serà al recinte firal situat al costat de l'antiga plaça de braus a partir de les 6 hores, quan començarà a arribar el bestiar. A les 13 hores es farà el repartiment de premis.

La 39a Fira concurs d’Andorra tindrà lloc aquest divendres, 27 d’octubre, al recinte firal adjunt a l’antiga plaça de braus, a Andorra la Vella. En aquesta ocasió s’espera una participació similar a la dels darrers anys, amb prop de 200 caps de bestiar boví, equí i oví, repartits en 30 explotacions.

La tradicional fira està organitzada pel departament d’Agricultura del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, amb la col·laboració de l'Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d'Andorra. La participació està oberta a tots els ramaders del país amb bestiar boví, oví i equí registrat al padral. Per a la classificació es disposa de dos jurats: un d'específic per al XIV Concurs nacional de la raça bruna d’Andorra i l’altre per a la resta de seccions.

Així, el divendres, de les 6 a les 9 hores tindrà lloc l’arribada dels animals al recinte firal; a les 11 hores es procedirà a la seva classificació, i a les a 13 hores es farà el repartiment de premis.