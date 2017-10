La fiscal nega el mòbil racista en l’atac a un jove jueu a la Massana

Ahir es va celebrar el judici de la baralla que es va desencadenar la matinada del 18 d’abril del 2014 a l’aparcament d’un local nocturn de la Massana, en què un jove va resultar ferit greu per cops de peu rebuts a la cara, la meitat de la qual li va quedar destrossada i va requerir diverses intervencions quirúrgiques. A més també va perdre vista, entre altres danys. Al banc dels acusats, els tres joves que presumptament van agredir la víctima. Va ser un fet que va transcendir fins i tot als mitjans estrangers perquè la víctima va al·legar motius racials, perquè és jueu i va ser insultat com a tal. En la vista judicial, la fiscal va modificar l’informe i va manifestar que no s’havia acreditat el mòbil racista i va restar aquest agreujant com també el delicte, i va acusar els tres processats només d’un delicte major de lesions doloses.

Segons els fets relatats per dues bandes en la vista d’ahir, els tres suposats agressors es van trobar dos cops a dins del local i van discutir de futbol i sobre la independència de Catalunya. A la sortida del local va ser quan la discussió es va reprendre i es va parlar del nazisme de Hitler i dels jueus, i va ser quan la víctima va demanar respecte perquè els seus avantpassats havien patit aquest nazisme. Segons la víctima i els amics que l’acompanyaven, aquest va ser el detonant de l’agressió.

L’acusació va mantenir l’agreujant i al delicte major de lesions doloses n’hi va afegir un altre de lesions doloses amb pèrdua o inutilitat d’un òrgan o sentit, per la pèrdua de vista en l’ull afectat. El ministeri públic va demanar dos anys i mig de presó condicional per a dos dels agressors i quinze mesos per al tercer, perquè aleshores tenia menys de 21 anys. Per a tots tres va demanar la prohibició d’acostar-se a la víctima durant sis anys. La responsabilitat civil la va xifrar en 10.900 euros.

Per la seva banda, l’acusació va sumar els dos delictes majors abans esmentats i un menor d’injúries, i a més hi va afegir l’agreujant en considerar que els motius de l’agressió eren racistes i xenòfobs i per tant va reclamar sis anys i mig de presó, dels quals un any ferm, per al processat que va reconèixer haver-li pegat a la cara (això sí, l’acusat va dir que no volia fer-li mal). Per al processat que presumptament va proferir els insults de “Jueus, sou escòria”, “Rates jueves” i “Hitler no va matar prou jueus” (i que va negar haver pegat a la víctima i haver-la insultat), quatre anys de presó, dels quals mig any ferm, i per al tercer, que era menor de 21 anys, dos anys i mig de presó condicional. La responsabilitat civil xifrada per l’acusació particular per la incapacitat temporal de més d’un any de baixa, la incapacitat parcial permanent i altres perjudicis i danys, és de més de 83.300 euros.

Per la seva banda, les tres defenses van negar cap motiu racista, i la del processat que va reconèixer haver pegat a la víctima a la cara va demanar dos anys de presó condicional pel delicte major de lesions doloses. La lletrada del processat que li va donar un cop al ronyó va reclamar que la pena no fos més de dotze mesos de presó condicional. I la defensa del tercer processat, que la víctima i els seus amics van acusar de proferir els insults xenòfobs i de donar-li també un cop al peu, va negar cap responsabilitat penal.

Es va començar discutint de futbol i la independència de Catalunya per acabar parlant de Hitler

El judici celebrat ahir no es va centrar en cap moment en com s’havien provocat les agressions. Dos dels tres processats van admetre que havien donat cops de peu a la víctima, però un va dir que “no volia fer-li mal” i l’altre va dir que prèviament algú que era a terra li havia agafat la cama i ell es va defensar amb l’altra cama donant un cop. El primer va ser qui va causar a la víctima les ferides de consideració per les quals va estar ingressat a l’UCI de l’Hospital de la Vall d’Hebron i de què ha estat operat diverses vegades. Ha perdut part de sensibilitat a la cara i de vista en un ull. El segon el va colpejar al ronyó i el tercer, que va negar insults i cops, presumptament li va pegar al braç. La discussió central de la vista d’ahir va ser el mòbil que va portar a aquesta agressió. Tant agressors com víctima i amics d’aquesta van dir que en la conversa es va parlar de futbol per passar a parlar del nacionalisme català i, segons abans de l’agressió, va derivar en insults racistes (“Els jueus sou escòria”, “Hitler no va matar prou jueus”). Aquest, segons l’acusació, va ser el detonant de l’agressió que va rebre la víctima i per aquest motiu continua considerant que el mòbil va ser racista. Les defenses dels tres processats van negar, però, aquest mòbil i van considerar que només es tractava d’una baralla que va tenir conseqüències lamentables per a la víctima. El relat dels fets va provocar ahir l’eliminació de l’agreujant per part de la fiscal. Es tracta d’un cas que va derivar en una investigació del Moviment contra la Intolerància a Madrid que vinculava, presumptament, els agressors amb xarxes nazis, segons va publicar La Vanguardia.