La Fundació Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre les repercussions psicosocials del càncer

La Fundació Crèdit Andorrà ha organitzat una conferència per parlar de les conseqüències psicosocials que el càncer té sobre la persona afectada i el seu entorn, sobretot familiar. La ponència serà a càrrec de la doctora en psicologia Tània Estapé, psicooncòloga i especialista en psicologia clínica. L’acte és de portes obertes i tindrà lloc el 27 de setembre, a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre.

La conferència 'Les repercussions psicosocials del càncer' forma part del programa 'La salut al dia' de la fundació, una línia de treball que té per objectiu oferir informació i formació a les persones afectades per malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines per fer front al dia a dia.

Tània Estapé explicarà les repercussions que pot deixar el fet de patir un càncer, no solament en l’aspecte físic, sinó també des d’un punt de vista psicològic arran de l’impacte del diagnòstic i del tractament. La doctora apunta que aquest impacte apareix tant si la malaltia és curable com si hi ha recaigudes o no té curació, i que no afecta només la persona diagnosticada sinó el seu entorn, sobretot la família.

La psicooncòloga Tània Estapé és doctora en psicologia, especialista en psicologia clínica i psicoterapeuta acreditada. És la directora de l’àrea psicosocial de la Fundació Fefoc, on porta a terme tasques assistencials en grup i individuals, de recerca i de docència. És col·laboradora docent de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat Central de Catalunya. També és codirectora del màster en psicooncologia de la Universitat de Barcelona. Estapé va ser psicooncòloga becària en el Servei d’Oncologia de l’hospital Clínic de Barcelona. Ha portat a terme diversos treballs d’investigació sobre aspectes psicosocials relacionats amb el càncer en el pacient i la seva família, i sobre l’impacte d’aquesta malaltia en diverses poblacions, sobretot en la gent gran. Ha presentat diversos treballs en congressos internacionals i ha participat en activitats docents dirigides a professionals i a la població en general sobre actituds davant del càncer.