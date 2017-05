La Fundació Crèdit Andorrà organitza un taller a L'espai per descobrir els superaliments

L'espai acollirà el 16 de maig un taller per descobrir els superaliments, emmarcat dins del programa 'Envelliment Saludable' de la Fundació Crèdit Andorrà. 'Què són els superaliments?' és el títol del taller i els assistents aprendran sobre aquells aliments que tenen una alta concentració de nutrients i els tastaran. La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar.

La Fundació Crèdit Andorrà ofereix un nou taller sobre alimentació a la seva programació d’activitats per a la gent gran, segons informa l'entitat. Sota el títol 'Què són els superaliments?', els assistents aprendran sobre aquells aliments que tenen una alta concentració de nutrients i que es mengen de forma habitual, i els tastaran. El taller, emmarcat dins del programa ‘Envelliment Saludable’, pretén donar a conèixer quins d’aquests aliments es troben dins la dieta mediterrània i quines són les quantitats adients a consumir.



Aquesta activitat es durà a terme el 16 de maig, de les 10 a les 12 hores, a L’espai. Les persones interessades han de fer la seva inscripció abans del 15 de maig a través del telèfon +376 86 80 25 o bé de manera presencial a la seu de L’espai (carrer Josep Viladomat, 17, 1r pis, d’Escaldes-Engordany).

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres. Tots els cursos i tallers estan especialment pensats per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys.