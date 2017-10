La gent gran reclama que el tercer pagador sigui per a tots els jubilats

La gent gran va celebrar ahir la 24a edició de la Festa magna. Una festa en la qual “els ministres de torn sempre han fet moltes promeses”, es lamentava el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra, Simó Duró. Ara, però, considera que “les coses sembla que caminen” i que “sobre el paper s’ha fet molta cosa”, en referència al pla d’atenció integral per a la gent gran, malgrat que “encara no hem arribat a la realitat d’aquestes coses”. Amb tot, hi ha alguns aspectes que neguitegen els jubilats i que ahir Duró va reclamar, com és el tercer pagador.

El president de la Federació de la Gent Gran va recordar que el tercer pagador s’ofereix per a les persones amb pensions de solidaritat. La demanda de l’entitat, però, és que es faci extensiu a totes les persones grans i tant a nivell clínic com de farmàcia. Duró també va sol·licitar al Govern que fixi un calendari les accions a implementar en el pla que va presentar la setmana passada, una petició que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va comprometre a realitzar. Espot va remarcar que després de totes aquestes mesures caldrà fer més passos i per això el pla està obert a noves accions.

Per altra banda, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va informar de l’important increment d’usuaris que ha tingut el servei d’atenció domiciliària des del juliol, en què va passar a ser gestionat pel Govern. Així, des d’aquella data fins ara s’atenen entre 20 i 30 persones més, xifra que suposa un total de 260 beneficiaris. El servei ja ofereix atenció nocturna i durant els caps de setmana. I tot això de moment s’ha pogut fer amb el mateix personal, ja que la integració dels treballadors dels comuns i del SAAS permeten crear sinergies i ser més eficients, va dir Espot. En el cas que no fos possible assumir-ho, el ministre va indicar que hi ha la possibilitat de contractar més personal o externalitzar els serveis nocturns i de caps de

setmana.

Espot i Duró van fer aquestes declaracions en el marc de la Festa magna, que va aplegar unes 500 persones i que va estrenar un nou format. La gent gran va assistir a la tarda a una missa al santuari de Meritxell i tot seguit va compartir un berenar i va gaudir d’un espectacle. Els canvis s’han introduït a proposta de les associacions de la gent gran de forma “experimental”. Si satisfan, es mantindran per a edicions futures.