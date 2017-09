La Gimkna't a 7 bandes tindrà lloc el 7 d'octubre i girarà entorn del malbaratament alimentari

Ja hi ha data per a la setena edició de la Gimkna't a 7 bandes, activitat ludicoesportiva adreçada a joves dels 12 als 20 anys. Serà el proper dissabte, 7 d'octubre, i la temàtica de les proves giraran entorn del malbaratament alimentari, tal com ha explicat el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat del Govern, Agustí Pifarré. A més, com a novetat d'aquest any, la sortida i l'arribada de la prova es farà a la plaça del Consell General. S'espera al voltant de 200 participants, repartits en 50 equips.

La Gimkna't a 7 bandes és un esdeveniment "ludicoesportiu" que promou "la ciutadania activa" i "el transport públic" (els participants es desplacen amb aquest mitjà per tot Andorra), tal com ha destacat el cònsol major d'Andorra la Vella, Marc Pons. Va començar fa set anys i ara és ja un esdeveniment consolidat marcat al calendari dels joves del país. La propera edició tindrà lloc el dia 7 d'octubre, i està oberta a 50 equips. S'espera la participació de vora 200 joves d'entre els 12 i els 20 anys.

Tal col com ha explicat el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat del Govern, Agustí Pifarré, com a novetat aquest any la Gimkna't a 7 bandes tindrà com a eix vertebrador el malbaratament alimentari. Les proves, un total de vuit i repartides per les set parròquies, partiran d'aquesta temàtica, per tal de conscienciar als joves sobre la problemàtica. Així mateix, com a obsequi els participants rebran una bossa on posar el menjar dins una carmanyola, i una cantimplora per poder omplir-la d'aigua a les diferents fonts del país. Són obsequis que substitueixen la samarreta d'aquest any i que també van en la línia de conscienciar sobre el malbaratament, tal com ha exposat la tècnic de Joventut del comú de la Massana, Iolanda López.

Una altra novetat d'enguany, ha destacat Pifarré, es troba en el punt d'inici i de sortida de la prova: la plaça del Consell General, "un lloc cèntric que facilita la mobilitat entre les parròquies". Aquest emplaçament també serà on es farà el lliurament de premis, per als qui guanyin la gimcana però també per als que vagin millor disfressats o per al qui pengi la foto més original a les xarxes, amb el hashtag #G72K17. Entre els regals, forfets de dia a Grandvalira; entrades a centres esportius, a Naturlàndia i a Caldea; o una nit d'hotel per a quatre persones.