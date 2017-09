La importància de segellar les dades a la xarxa

La segona jornada de la 34a Universitat d’estiu d’Andorra, centrada en les llums i ombres de la tecnologia i la humanitat, va constar de les ponències del director científic de l’Institut Nacional d’Alts Estudis de la Seguretat i la Justícia (INHESJ), Nicolas Arpagian, i de l’experta en intel·ligència artificial Núria Oliver. Els ponents van remarcar la importància de segellar les dades personals per evitar-ne robatoris a la xarxa, en un moment en què el mòbil ha pres un gran protagonisme a la nostra activitat diària.

El director científic del cicle Seguretat digital a l’Institut Nacional d’Alts Estudis de la Seguretat i de la Justícia, Nicolas Arpagian, va recordar que portem les tecnologies digitals a la butxaca, les quals ens serveixen per consultar una gran quantitat d’informació: financera, mèdica i laboral, entre d’altres. “D’aquí la importància de tenir les nostres dades ben segellades, perquè no ens les puguin robar”, va dir, i va recordar una sèrie de consells bàsics: utilitzar diferents adreces de correu electrònic, canviar sovint les contrasenyes i utilitzar sempre un antivirus.

D’altra banda, l’experta en intel·ligència artificial Núria Oliver va parlar per videoconferència sobre com el mòbil ha canviat el nostre dia a dia i l’activitat professional. Va destacar que al món ja hi ha més mòbils que persones i va detallar algunes de les tendències tecnològiques que influiran en l’evolució dels telèfons mòbils, com ara les ulleres de realitat virtual o les polseres que mesuren nivells d’activitat.