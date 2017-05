La jutge decreta presó incondicional per a Besolí i Rosell

La magistrada de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha decretat aquesta tarda presó incondicional per a l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell i per al seu advocat i presumpte testaferro en Andorra i exconseller lauredià Joan Besolí, detinguts el passat dimarts per formar part d’una xarxa que presumptament hauria blanquejat al menys 15 milions d’euros, segons han informat fonts jurídiques. La jutge ha adoptat aquesta mesura d’acord amb la petició de la Fiscalia que ha sol•licitat l’ingrès en presó dels dos sense fiança.