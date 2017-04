La Llar de Lòria lliura un xec de 265 euros a l’AAMA

L’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA) ha rebut aquest vespre en mans de la consellera de Social del Comú de Sant Julià, Francesca Barbero, i la gent gran de la companyia 'Una altra generació' de la Llar de Lòria un xec per valor de 265 euros.

L’import del xec correspon a la recaptació de l’obra de teatre de la Llar de Lòria d’enguany, 'Tallar, cardar i bla, bla, bla' que va tenir lloc al Centre Cultural i de Congressos lauredià el 2 d’abril passat. L’entrada sempre havia estat gratuïta però, com a novetat, aquest any es van recaptar 2 euros als assistents en benefici de l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer.

El grup de teatre, juntament amb la direcció del centre social Llar de Lòria i la conselleria de Social, s’han mostrat satisfets per l’èxit aconseguit amb el ple de la sala Rocafort. Aquesta ha estat la sisena obra de teatre que es posa en escena anualment a la sala Rocafort del Centre Cultural i de Congressos lauredià.