La Llar de Lòria oferirà una vintena d’activitats als padrins

La consellera de Social de Sant Julià de Lòria, Paqui Barbero, va presentar ahir les activitats lúdiques, esportives, culturals i sobre noves tecnologies que s’iniciaran a l’octubre i es clouran el juny de l’any vinent a la Llar de Lòria. Gairebé un centenar de padrins van assistir a la presentació de les activitats, que com a novetat d’aquest curs incorporen zumba, reflexologia podal, sardanes i un curs de català.

Entre l’oferta hi ha ioga, introducció a la informàtica, un taller de telèfon mòbil, un taller de xarxes socials i internet, un de memòria, un taller de fotografia digital i retoc fotogràfic i un de Powerpoint, coral, teatre, manualitats, musical mix i punt i costura per a infants (aquest últim és un taller intergeneracional en què els infants aprenen l’art de la costura de la mà de les padrines més hàbils). També s’impartirà classes d’escacs, country i pintura tèxtil i hi haurà un campionat de parxís i Rummikub. Tot plegat, més d’una vintena d’activitats perquè la gent gran puguin gaudir i alhora aprendre. Segons Barbero, al Comú “estudiem les propostes que ens fan arribar els nostres avis” i per això les activitats s’adapten al que ells volen. La majoria de les activitats són gratuïtes, menys ioga, el taller de memòria, manualitats, zumba, country, escacs i pintura tèxtil, que costen 15 euros el trimestre. A banda, la reflexologia podal tindrà un preu especial de 10 euros la sessió.