La mascota de Protecció Civil es dirà Torb, nom proposat per l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp

Les escoles que han participat en la proposta de noms per al personatge han estat l’Escola Janer, l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp. Els noms que s’han proposat han estat: Pedrosa, Coma, Monti, Torb, Valineu, Muntie, Xuti, Pic-Man i Pc-Cito.

El nom triat pel jurat ha estat Torb, i l’escola que l’ha proposat rebrà com a premi un desfibril·lador, una sortida a Naturlàndia per a la classe i un equip de protecció civil i una farmaciola de la Creu Roja per a cada alumne.