La Moixera i l'ENA apropen la figura de l'os als més petits amb 'L'os bru no menja sopes'

La Moixera i l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) han ofert aquest dimarts a la tarda un espectacle familiar titulat ‘L’os bru no menja sopes’, a través del qual han apropat la figura de l’os als més petits a partir d’informació “veraç”, tal com ha destacat la directora de l’obra, Ester Nadal.

Aquest espectacle s’emmarca en els 'Contes salvatges' que ja en la temporada 2016 de l’ENA van donar fruit a la proposta ‘El llop no és tan dolent com el pinten’. Tal com destaca l’actriu que interpreta l’obra, Anna Frases, l’objectiu és que els més petits de casa “coneguin els animals del Pirineu” ja que normalment en els contes tradicionals no s’explica com són. Es tracta d’aprofitar els contes tradicionals i “donar-los la volta” de tal manera que serveixin per apropar el patrimoni natural del país als infants. En aquest cas, s’ha aprofitat el conte de la ‘Rínxols d’or’ perquè els nens coneguin l’os i el seu hàbitat.

Nadal ha destacat el fet que “a través de les eines escèniques” es fa arribar “un missatge educatiu” als infants i ha reivindicat que cal que coneguin la realitat dels animals del Pirineu, ja que els tenen molt a prop però són “molt desconeguts”.

Aquest espectacle, que s’ha estrenat aquest dimarts a la biblioteca de Sant Julià de Lòria davant una trentena d’infants, es podrà tornar a veure divendres a les 18 hores a la biblioteca de la Massana. Amb aquesta proposta es tanca la temporada 2017 de l’ENA però tant Nadal com Frases destaquen que aquest espectacle (que ha comptat amb la participació d’Anna Mangot en el vestuari i l’escenografia, Lluís Cartes en la música i Joan Nadal en l’assessorament d’escenografia) tindrà continuïtat a biblioteques o escoles, entre d’altres escenaris, de la mateixa manera que l'està tenint el del llop.