La nova edició de l'Escola de Pares i Mares de les Valls del Nord arrenca fent el ple

La Casa Pairal d'Ordino ha acollit aquest dimarts a la nit la primera de les sis sessions de la novena edició de l'Escola de Pares i Mares de les Valls del Nord, enguany dedicada a la disciplina positiva, una metodologia educativa que recomana no abusar dels càstigs i dels premis, per tal que els infants “no facin o deixin de fer per la conseqüència”. El taller, impartit per les neuropsicòlogues Lorena Nieto i Carolina Cerqueda del Servei d'Atenció i Intervenció Neuropsiològica, ha arrencat amb èxit de participació, ja que ha atret més persones que les places disponibles, de manera que els organitzadors es plantegen la possibilitat de desdoblar el grup, format per una vintena de mares i pares. Durant la primera sessió, de caire introductori, Lorena Nieto ha explicat la filosofia de treball, que se centra en obtenir resultats en els infants “a llarg termini”. Per això creuen oportú no abusar dels càstigs ni dels premis, perquè l'objectiu és que el control de la conducta es vagi desenvolupant a partir de la pròpia autorresponsabilitat dels nens.